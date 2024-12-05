Мое собачье дело
Премьера:
05.12.2024
Режиссер:
Александр Бабаев
Актеры:
Максим Лагашкин, Ирина Пегова, Андрей Андреев, Анатолий Васильев, Юлия Сулес, Михаил Орлов, Александр Рудь, Виталий Евдокимов, Андрей Шутов, Ксения Крупенина, Денис Шиповских, Наталья Захаренкова
Жанр:
Комедия
Продолжительноcть:
76 минут
Возрастные ограничения:
6+
Михаил — бывший конструктор самолетов, а ныне просто дедушка, который постоянно попадает в нелепые ситуации. Однажды 31 декабря они с внуком Сережей приютили пса, который прятался от новогодних салютов. Псу дали имя Степка. Вскоре после того, как внука забрали родители, Михаилу становится плохо. И теперь у Степки есть совсем немного времени, чтобы позвать на помощь и спасти жизнь своему хозяину. Но сделать это не так-то просто, ведь никто из людей не знает собачьего языка. Единственный выход — найти Сережу, который, как кажется Степке, понимает его. И тогда четырехлапый герой отправляется на другой конец города навстречу невероятным приключениям.
Сегодня
|
11:50
|Люксор Тула
|
14:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:20
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:30
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
16:20
|Люксор Тула
|
17:25
|Алмаз Синема
|
18:00
|Люксор Тула
Завтра
|
11:50
|Люксор Тула
|
14:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:20
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:30
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
14:30
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
16:20
|Люксор Тула
|
17:25
|Алмаз Синема
|
18:00
|Люксор Тула
7 декабря, суббота
|
10:20
|Люксор Тула
|
14:20
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:30
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
14:30
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
14:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:25
|Алмаз Синема
|
16:50
|Люксор Тула
8 декабря, воскресенье
|
10:20
|Люксор Тула
|
12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:20
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:30
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
14:30
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
15:25
|Алмаз Синема
|
16:50
|Люксор Тула
9 декабря, понедельник
|
10:55
|Люксор Тула
|
12:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:20
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:30
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
15:25
|Алмаз Синема
|
16:30
|Люксор Тула
10 декабря, вторник
|
10:55
|Люксор Тула
|
12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:20
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:30
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
14:30
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
15:25
|Алмаз Синема
|
16:30
|Люксор Тула
11 декабря, среда
|
10:55
|Люксор Тула
|
14:20
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:30
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
14:30
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
15:25
|Алмаз Синема
|
16:30
|Люксор Тула
Сегодня
|Алмаз Синема
|
17:25
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:20
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
14:30
|Люксор Тула
|
11:50
16:20
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:05
Завтра
|Алмаз Синема
|
17:25
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:20
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
14:30
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
14:30
|Люксор Тула
|
11:50
16:20
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:05
7 декабря, суббота
|Алмаз Синема
|
15:25
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:20
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
14:30
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
14:30
|Люксор Тула
|
10:20
16:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:40
8 декабря, воскресенье
|Алмаз Синема
|
15:25
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:20
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
14:30
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
14:30
|Люксор Тула
|
10:20
16:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:50
9 декабря, понедельник
|Алмаз Синема
|
15:25
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:20
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
14:30
|Люксор Тула
|
10:55
16:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:45
10 декабря, вторник
|Алмаз Синема
|
15:25
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:20
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
14:30
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
14:30
|Люксор Тула
|
10:55
16:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:50
11 декабря, среда
|Алмаз Синема
|
15:25
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:20
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
14:30
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
14:30
|Люксор Тула
|
10:55
16:30
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