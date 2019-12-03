Новогодний бал-маскарад в Ясной Поляне

29 декабря в Доме культуры «Ясная Поляна» пройдет новогодний бал-маскарад.

Юных гостей ждет праздничный спектакль «Золушка», предварять который будет танцевальный мастер-класс — Дед Мороз и Снегурочка научат ребят танцевать менуэт и полонез. Конечно, не обойдется без игр, загадок и сверкающей наряженной елки. Музыкально-игровая программа пройдет в атмосфере старинных балов и танцевальных вечеров, приоткроет завесу времени, позволив увидеть, как веселились на Новый год много-много лет назад.

После танцев из фойе Дома культуры праздник переместится в зрительный зал. Участники яснополянской театральной студии «Бенефис» и театра танца «Элегия» покажут спектакль «Золушка» по мотивам одноименной пьесы Евгения Шварца. Эта история уже несколько столетий не теряет своего очарования, а молодые артисты, по-новому взглянув на сюжет, сделали сказку не только захватывающей, но и смешной. Центральное место в спектакле занимает бал — он связывает обе части праздничной программы. Причудливые маски и наряды закружатся в танце в замке Короля, почти так же, как только что это делали сами зрители у новогодней елки. Сказка, воспевающая силу любви и волшебства, завершится доброй песней, которую зрители споют вместе с артистами.

Стоимость: 250 р.