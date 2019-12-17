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Продолжаем голосовать за лучшую кофейню Тулы

Продолжаем голосовать за лучшую кофейню Тулы

Участвуйте в народном голосовании Myslo, чтобы сделать наш город лучше.

Напоминаем, что на нашем портале идёт голосование за лучшие тульские кофейни. Поделитесь своим мнением!

Голосуйте за ваших любимые
кофейни
делайте репосты.
Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!

Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».

 

За второе и третье места будут наклейки поменьше.

как голосовать

Вам предлагается пара кофеен, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно.

Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам место, кликая на фото или на название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.

25 декабря мы подведём итоги голосования и назовем
самую «народную» кофейню в Туле.

Мы также ждем ваших развернутых комментариев: какую кофейню вы советуете знакомым и почему?

 

Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки, поэтому пойманные на жульничестве будут дисквалифицированы.

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вчера, в 17:40 0
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