Питер Пэн
В музейно-выставочном комплексе Тульского кремля покажут сказку «Питер Пэн» в исполнении Тульского филармонического симфонического оркестра.
Маленький озорник Питер Пэн ни за что не желает взрослеть. Вместе с такими же мальчишками он поселился в волшебной стране Нетландии, где все остаются детьми. В этой стране живут феи, туземцы и страшные пираты во главе с капитаном Крюком. Наша музыкальная история о девочке Венди и её братьях, улетевших в эту страну вместе с Питером Пэном, полна опасных приключений. Чтобы подружиться с вечно юным сорванцом нашим зрителям придется научиться летать.
Где и когда?
Тула, Кремль
28 декабря 2019, суббота
15:30
8 января, среда 17:00
₽ Билеты: 700-2100 ₽
31 января - 1 февраля 2020
₽ Билеты: 600-1300 ₽
24 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
7 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
25 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
17 января, пятница 20:00
₽ Билеты: 700 ₽