В музейно-выставочном комплексе Тульского кремля покажут сказку «Питер Пэн» в исполнении Тульского филармонического симфонического оркестра.

Маленький озорник Питер Пэн ни за что не желает взрослеть. Вместе с такими же мальчишками он поселился в волшебной стране Нетландии, где все остаются детьми. В этой стране живут феи, туземцы и страшные пираты во главе с капитаном Крюком. Наша музыкальная история о девочке Венди и её братьях, улетевших в эту страну вместе с Питером Пэном, полна опасных приключений. Чтобы подружиться с вечно юным сорванцом нашим зрителям придется научиться летать.