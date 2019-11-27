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Волшебник изумрудного города

Волшебник изумрудного города

В Городском концертном зале покажут спектакль по мотивам сказки Лаймена Баума «Волшебник Изумрудного города»! Знакомство с мюзиклом для маленьких зрителей начнется в фойе второго этажа с интермедии у Новогодней Елки и встречи с Дедом Морозом.

Главные герои — Дороти, Тотошка, Железный Дровосек и Соломенное Чучело знакомы каждому. И вот у всех жителей Тулы появился уникальный шанс увидеть своими глазами живую постановку этого знаменитого произведения.

Этот спектакль действительно жемчужина среди детских мюзиклов. Его представляет единственный в России Государственный музыкальный театр имени Наталии Сац. Этот театр называют «восьмым чудом света» благодаря уникальной постановке. Это красивые декорации, умопомрачительные костюмы. И самое главное — игра актеров! Это не ростовые куклы или другая антреприза. А действительно настоящая сказка для ваших детей!

Спектакли театра Н. Сац адресованы детям и поставлены с учетом детской психики и интересующих юных зрителей тем. В каждом спектакле театра рассказывается о настоящей дружбе, невероятных приключениях, волшебстве, становлении характера. Волшебник Изумрудного города — один из самых популярных и востребованных на сегодняшний день спектаклей театра, выдержанном в жанре мюзикла, но по качеству работы соответствующему репертуарным спектаклям классического русского театра!

Желаете отправиться в увлекательное путешествие вместе с храброй девочкой Дороти в Изумрудный город к могущественному волшебнику?

 

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
2 января 2020, четверг
11:30
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Касса
EL MENTAL
Купить билет
7 января, вторник 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Animal ДжаZ
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15 февраля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Завтра брошу
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19 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Пижамная студенческая вечеринка
Купить билет
25 января, суббота 20:00
Место проведения уточняется
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
День рождения Элвиса
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8 января, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 300 ₽
Татьяна Мосина и оркестр русских народных инструментов «Тула»
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7 февраля, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 350 ₽
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