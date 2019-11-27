В Городском концертном зале покажут спектакль по мотивам сказки Лаймена Баума «Волшебник Изумрудного города»! Знакомство с мюзиклом для маленьких зрителей начнется в фойе второго этажа с интермедии у Новогодней Елки и встречи с Дедом Морозом.

Главные герои — Дороти, Тотошка, Железный Дровосек и Соломенное Чучело знакомы каждому. И вот у всех жителей Тулы появился уникальный шанс увидеть своими глазами живую постановку этого знаменитого произведения.

Этот спектакль действительно жемчужина среди детских мюзиклов. Его представляет единственный в России Государственный музыкальный театр имени Наталии Сац. Этот театр называют «восьмым чудом света» благодаря уникальной постановке. Это красивые декорации, умопомрачительные костюмы. И самое главное — игра актеров! Это не ростовые куклы или другая антреприза. А действительно настоящая сказка для ваших детей!

Спектакли театра Н. Сац адресованы детям и поставлены с учетом детской психики и интересующих юных зрителей тем. В каждом спектакле театра рассказывается о настоящей дружбе, невероятных приключениях, волшебстве, становлении характера. Волшебник Изумрудного города — один из самых популярных и востребованных на сегодняшний день спектаклей театра, выдержанном в жанре мюзикла, но по качеству работы соответствующему репертуарным спектаклям классического русского театра!

Желаете отправиться в увлекательное путешествие вместе с храброй девочкой Дороти в Изумрудный город к могущественному волшебнику?