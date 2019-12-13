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Свет звезды чудесный (детская сказка)

Свет звезды чудесный (детская сказка)

В музейно-выставочном комплексе Тульского кремля покажут рождественскую сказку для детей.

Зима — это время, когда принято подводить итоги года и загадывать сокровенные желания в самую волшебную ночь — Рождественскую. Вместе с Рождественской Звездой, в сопровождении традиционных песнопений и ярких образов песочного шоу зрители нашей программы перелистают страницы истории рождения Христа, вспомнят, почему наряжается ёлка, совершат путешествие по старинным зимним праздникам.

В народе говорили: зима пришла, и праздничков привела. Русский народ чтил зимнюю хозяйку и посвящал ей множество сказаний и легенд. По народным представлениям, Зима приезжает на лошади, кует седые морозы, стелет по рекам-озерам ледяные мосты, сыплет из одного рукава снег, а из другого — иней. Голос у молодой Зимы сладкий, тягучий, для души жгучий, а взгляд — ледяной. Не испугаться суровой Снежной королевы помогут святочные песни и пляски, интерактивные обряды и игры, которыми наши предки пытались обеспечить себе счастье, благополучие и достаток на весь грядущий год.

Где и когда?
Тульский Кремль, музей
6 января 2020, понедельник
15:30
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День рождения Элвиса
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8 января, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 300 ₽
Завтра брошу
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19 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Женщины для мужчин
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23 февраля, воскресенье 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Звезды дискотек 90-х
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5 марта, четверг 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Шоу артистов из программ «Смеяться разрешается», «Измайловский парк»
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8 января, среда 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 700-2100 ₽
Louna
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7 марта, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
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