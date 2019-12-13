Свет звезды чудесный (детская сказка)

В музейно-выставочном комплексе Тульского кремля покажут рождественскую сказку для детей.

Зима — это время, когда принято подводить итоги года и загадывать сокровенные желания в самую волшебную ночь — Рождественскую. Вместе с Рождественской Звездой, в сопровождении традиционных песнопений и ярких образов песочного шоу зрители нашей программы перелистают страницы истории рождения Христа, вспомнят, почему наряжается ёлка, совершат путешествие по старинным зимним праздникам.

В народе говорили: зима пришла, и праздничков привела. Русский народ чтил зимнюю хозяйку и посвящал ей множество сказаний и легенд. По народным представлениям, Зима приезжает на лошади, кует седые морозы, стелет по рекам-озерам ледяные мосты, сыплет из одного рукава снег, а из другого — иней. Голос у молодой Зимы сладкий, тягучий, для души жгучий, а взгляд — ледяной. Не испугаться суровой Снежной королевы помогут святочные песни и пляски, интерактивные обряды и игры, которыми наши предки пытались обеспечить себе счастье, благополучие и достаток на весь грядущий год.