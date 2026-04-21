Страна: Ирландия, ОАЭ, США

Премьера: 07.05.2026

Режиссер: Дэмиан МакКарти

Актеры: Адам Скотт, Дэвид Уилмот, Остин Амелио, Флоренс Ордеш, Питер Кунан, Майкл Патрик, Уилл О'Коннелл, Сиу Кэрролл, Брендан Конрой, Эзра Карлайл

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 107 минут

Возрастные ограничения: 18+

Писатель Оум приезжает в уединенный ирландский отель, чтобы развеять прах родителей, но оказывается втянут в мрачную тайну: бесследно исчезает горничная Фиона. Пытаясь найти ее, Оум узнает о запертой комнате — «номере для молодоженов», где, по слухам, живет ведьма.