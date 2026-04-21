Хокум

Страна:
Ирландия, ОАЭ, США
 
Премьера:
07.05.2026
 
Режиссер:
Дэмиан МакКарти
  
Актеры:
Адам Скотт, Дэвид Уилмот, Остин Амелио, Флоренс Ордеш, Питер Кунан, Майкл Патрик, Уилл О'Коннелл, Сиу Кэрролл, Брендан Конрой, Эзра Карлайл
  
Жанр:
Ужасы
  
Продолжительноcть:
107 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Писатель Оум приезжает в уединенный ирландский отель, чтобы развеять прах родителей, но оказывается втянут в мрачную тайну: бесследно исчезает горничная Фиона. Пытаясь найти ее, Оум узнает о запертой комнате — «номере для молодоженов», где, по слухам, живет ведьма.

