15 мощных концертов этой осени в Туле

Звонкие гитарные рифы, хлесткие тексты, толпы веселых поклонников и бесконечный драйв... Myslo собрал плейлист самых горячих хип-хоп и рок-концертов осени, которые пройдут в нашем городе.

Когда: 25 октября, пятница, 19.00

Где: Concert Hall, Тула, ул. Фридриха Энгельса, 70

Цена: 1000 р.

Группа — частый и любимый гость в Туле, а три года назад музыканты впервые выступили на фестивале «Нашествие». «Инкогнито» — это новый лирический герой современного поколения со своей философией и взглядами на жизнь.

Когда: 23 ноября, суббота, 19.00

Где: Backstage club, Тула, г. Тула, ул. Демидовская, 179

Цена: 1000-2000 р.

На сцене Backstage выступит один из самых ярких и любимых панк-рок-коллективов страны группа «Тараканы!». Музыканты представят программу своих хитов «Лучшие из лучших».

История «Тараканов!» — это более 15 студийных альбомов, бесчисленное количество синглов, более 30 видеоклипов, первые места в радийных хит-парадах, а также необъятная концертная география, которая простирается по всей территории России, ближнему и дальнему зарубежью.

Когда: 26 октября, суббота, 18.00

Где: Concert Hall, Тула, ул. Фридриха Энгельса, 70

Цена: 800-1400 р.

26 октября в CONCERT HALL выступят KAVABANGA & DEPO & KOLIBRI. Авторы душевных хитов пришли на музыкальную сцену в 2013 году. Они смогли самостоятельно, без поддержки продюсеров, произвести настоящий фурор на российской сцене и заработать признание многочисленных слушателей. Музыканты покорили все чарты и прочно обосновались в плейлистах целой армии поклонников. Они исполняют хиты «Пьяную домой», «Амфетамин», «Дикий кайф», «Фиолетово».

Когда: 20 октября, воскресенье, 20.00

Где: Concert Hall, Тула, ул. Фридриха Энгельса, 70

Цена: 1200 р.

20 октября на сцене Concert Hall выступит молодой хип-хоп -артист Lizer. Музыкант представит свой новый альбом. Артист стал широко известен благодаря своему youtube-каналу, где он выкладывает свои новые песни. Lizer создает музыку в модном стиле кибер-рэп (к этому же направлению относятся PHARAOH и Boulevard Depo).

Когда: 31 октября, четверг, 19.00

Где: Backstage club, Тула, ул. Демидовская, 179.

Цена: 1100-2000 р.

31 октября в клубе Backstage выступит легендарный Иван Алексеев (Noize MC). Голос и кумир поколения нулевых, обладающий индивидуальным музыкальным почерком, ведь это самый успешный и едва ли не единственный рэп-рок-кроссовер в стране, умудрившийся так органично совместить в своем творчестве две настолько разные культуры.

Когда: 22 ноября, пятница, 20.00

Где: Concert Hall, Тула, ул. Фридриха Энгельса, 70

Цена: 1300 р.

22 ноября группа «Крематорий» отметит свой день рождения большим праздничным концертом на площадке Concert Hall. Поклонников ждут любимые хиты, а также неожиданные подарки и сюрпризы. Неувядающие Таня, Эльза, сексуальная кошка, маленькая девочка, брутальные обитатели Катманду и Амстердама, страшилки из города Зомби и даже Люди-невидимки соберутся вместе на торжественный бал в честь 36-го дня рождения Самого Весёлого на этой планете Ансамбля.

Когда: 16 ноября, суббота, 19.00

Где: Backstage club, Тула, ул. Демидовская, 179.

Цена: 1000 р.

В клубе Backstage пройдет большой осенний концерт группы «Элизиум». Музыканты представят все лучшее и новое! В течение двух часов «Элизиум» сыграют все лучшие свои хиты, охватывая почти четверть века творчества, а также на радость своим преданным фанам представят абсолютно новые песни.

Когда: 27 октября, воскресенье, 19.00

Где: Backstage club, Тула, ул. Демидовская, 179.

Цена: 800 р.

27 октября в тульском клубе Backstage пройдет большой концерт группы Rock Privet. Выступления Rock Privet – это полноценная живая интерпретация фирменных номеров, знакомых по YouTube-роликам, в формате настоящего рок-концерта.

Когда: 16 ноября, суббота, 20.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19

Цена: 900 р. + бронирование стола. Выбрать и оплатить стол можно в пабе. Подробности по тел. 525-025

Юлию Коган заставил приехать в Тулу день рождения Harat’s pub. В честь праздника певица представит обновленную программу, в которой есть искрометные юмористические песни, проникновенные баллады, предельная искренность и наикрутейший драйв. А также Юлия исполнит песни, которые были записаны в сотрудничестве с группами «Ленинград» и «Король и Шут».

Когда: 1 ноября, пятница, 19.00

Где: М2, рок-клуб, Тула, ул. Октябрьская, 306

Цена: 900 р.

На сцене рок-клуба M2 пройдет долгожданный концерт группы «Северный флот» — рок-проекта музыкантов «КиШа». После длительного отсутствия артисты представят свой новый сингл.

Группа появилась в 2013 г. Ее создали музыканты «Короля и Шута» после смерти Михаила Горшенева.

В этом году их выступление на фестивале «НАШЕствие» было особенным — в ночь на 19 июля музыканты отыграли сет на сцене «Ультра» в честь годовшины смерти Михаила Горшенева. В сет были включены как собственные композиции, так и большое количество песен «Короля и Шута».

Когда: 1 ноября, пятница, 19.00

Где: Concert Hall, Тула, ул. Фридриха Энгельса, 70

Цена: 1100 р.

Группа не нуждается в представлении. Неоднократные участники фестиваля «Нашествие», авторы саунд-треков к фильмам «Займемся любовью», «Спартак и Калашников», «Демон полдня», «Четыре таксиста и собака 2», «Тень бойца», «Время счастья 2», «Нераскрытые дела / Без срока давности», «Жизненные обстоятельства», лидеры «Хит-Парада Двух Столиц» на радио «Максимум» и «Чартовой дюжины» на «Нашем Радио» – да, всё это они. Музыканты привезут в Тулу новую программу «18 ВЕТРЕНЫХ ЛЕТ».

Когда: 26 октября, суббота, 19.00

Где: «Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена: 300 р.

В «Типографии» выступит яркий представитель винтажной культуры Антон Макаров. Музыкант представит акустическую программу дуэтом с Алексеем Будариным (кахон) и презентует новый альбом Monochrome, продолжающий эстетику The Doors, Дэвида Боуи и Ника Кейва.

Когда: 9 ноября, суббота, 19.00

Где: Backstage club, Тула, ул. Демидовская, 179.

Цена: 1200 р.

На сцене клуба Backstage состоится сольный концерт Дельфина. Легендарный музыкант представит композиции из своего нового альбома. Шумиха и ажиотаж вокруг пластинки «442» так и не утихли. Альбом – самый необычный релиз года, возглавивший топ-чарт русского iTunes и Google Play сразу в день премьеры.

Когда: 18 октября, пятница, 20.00

Где: М2, рок-клуб, Тула, ул. Октябрьская, 306

Цена: 700 р.

На сцене рок-клуба M2 пройдет электрический сольный концерт латин-рок-группы Lascala. Музыканты представят свой четвертый полноформатный альбом c ярким и говорящим именем AGONIA.

Когда: 17 октября, четверг, 19.00

Где: «Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена: 300 р.

В «Типографии» выступит электронный музыкальный проект из Карелии ANTRRU. Его выступления сочетают в себе мощное атмосферное звучание, основанное на использовании аналоговых синтезаторов и шумной гитары.

Музыканты представят свой новый LP «Нечетный гость». Это треки о лирическом герое, который оказывается в центре различных конфликтов: человек и религия, человек и общество.