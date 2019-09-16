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Noize MC

Noize MC

В клубе Backstage пройдет концерт легендарного Ивана Алексеева (Noize MC).

Noize MC — голос и кумир поколения нулевых, обладающий индивидуальным музыкальным почерком: ведь это самый успешный и едва ли не единственный рэп-рок-кроссовер в стране, умудрившийся так органично совместить в своем творчестве две настолько разные культуры.

Тексты песен Noize MC — это отражение актуальной и реальной действительности, остро и саркастично затрагивающие политические, экономические и другие злободневные темы. Фронтмен и автор текстов Noize MC, Иван Алексеев — человек, казалось бы, безграничных творческих возможностей, новатор и нонконформист, обладающий уникальным талантом фристайлера.

Помимо основной деятельности в составе Noize MC, Иван снимается в кино, играет в 3D-мюзикле и hip-hop-опере и пишет для этих проектов заглавные саундтреки, не переставая удивлять своих преданных поклонников и привлекать множество новых.

Где и когда?
Backstage club
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
31 октября 2019, четверг
19:00
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5 декабря, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
Слот
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17 ноября, воскресенье 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Чёрный вторник
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21 декабря, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 500 ₽
Сергей Дроботенко
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10 декабря, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
Тараканы!
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23 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
Крематорий-2019
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22 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
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