В клубе Backstage пройдет концерт легендарного Ивана Алексеева (Noize MC).

Noize MC — голос и кумир поколения нулевых, обладающий индивидуальным музыкальным почерком: ведь это самый успешный и едва ли не единственный рэп-рок-кроссовер в стране, умудрившийся так органично совместить в своем творчестве две настолько разные культуры.

Тексты песен Noize MC — это отражение актуальной и реальной действительности, остро и саркастично затрагивающие политические, экономические и другие злободневные темы. Фронтмен и автор текстов Noize MC, Иван Алексеев — человек, казалось бы, безграничных творческих возможностей, новатор и нонконформист, обладающий уникальным талантом фристайлера.

Помимо основной деятельности в составе Noize MC, Иван снимается в кино, играет в 3D-мюзикле и hip-hop-опере и пишет для этих проектов заглавные саундтреки, не переставая удивлять своих преданных поклонников и привлекать множество новых.