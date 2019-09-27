Элизиум
ЭЛИЗИУМ c большим осенним концертом в Туле. Лучшее и Новое!
В течении двух часов ЭЛИЗИУМ сыграют все лучшие свои хиты, охватывая почти четверть века творчества, а также, на радость своим преданным фанам, представят абсолютно новые песни.
Где и когда?
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
16 ноября 2019, суббота
19:00
10 декабря, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
28 декабря, суббота 18:00
₽ Билеты: 400-1100 ₽
29 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
29 декабря
₽ Билеты: 300-400 ₽
24 ноября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 250 ₽
15 декабря, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽