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Юлия Коган

Юлия Коган

16 ноября Harat's pub отметит свое 4-летие вместе с Юлией Коган!

Специально для гостей Harat's pub певица представит обновленную программу. В ее новой программе есть искрометные юмористические песни и проникновенные баллады, предельная искренность и наикрутейший драйв!

На концерте Юлия исполнит песни которые были записаны в сотрудничестве с группами «Ленинград» и «Король и Шут». Это будет самый жаркий вечер!

Внимание: Бронирование столов осуществляется за дополнительную плату. Выбрать и оплатить стол можно в пабе. Подробности по тел. 525 - 025

 

Harat's pub открылся в Туле в 2015 году. Это классический ирландский паб с соответствующей атмосферой. Каждую пятницу и субботу здесь проходят крутые рок-концерты.

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
16 ноября 2019, суббота
20:00
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