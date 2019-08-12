Юлия Коган
16 ноября Harat's pub отметит свое 4-летие вместе с Юлией Коган!
Специально для гостей Harat's pub певица представит обновленную программу. В ее новой программе есть искрометные юмористические песни и проникновенные баллады, предельная искренность и наикрутейший драйв!
На концерте Юлия исполнит песни которые были записаны в сотрудничестве с группами «Ленинград» и «Король и Шут». Это будет самый жаркий вечер!
Внимание: Бронирование столов осуществляется за дополнительную плату. Выбрать и оплатить стол можно в пабе. Подробности по тел. 525 - 025
Harat's pub открылся в Туле в 2015 году. Это классический ирландский паб с соответствующей атмосферой. Каждую пятницу и субботу здесь проходят крутые рок-концерты.
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 19
16 ноября 2019, суббота
20:00
10 декабря, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
28 декабря, суббота 18:00
₽ Билеты: 400-1100 ₽
29 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
29 декабря
₽ Билеты: 300-400 ₽
24 ноября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 250 ₽
15 декабря, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽