Юлия Коган

16 ноября Harat's pub отметит свое 4-летие вместе с Юлией Коган!



Специально для гостей Harat's pub певица представит обновленную программу. В ее новой программе есть искрометные юмористические песни и проникновенные баллады, предельная искренность и наикрутейший драйв!

На концерте Юлия исполнит песни которые были записаны в сотрудничестве с группами «Ленинград» и «Король и Шут». Это будет самый жаркий вечер!

Внимание: Бронирование столов осуществляется за дополнительную плату. Выбрать и оплатить стол можно в пабе. Подробности по тел. 525 - 025

Harat's pub открылся в Туле в 2015 году. Это классический ирландский паб с соответствующей атмосферой. Каждую пятницу и субботу здесь проходят крутые рок-концерты.