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Дельфин

Дельфин

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт отменен. Приносим свои извинения. Инструкция по возврату денежных средств за билеты поступит по эл. почте.

На сцене клуба Backstage состоится сольный концерт Дельфина. Легендарный музыкант представит композиции из своего нового альбома. Шумиха и ажиотаж вокруг пластинки «442» так и не утихли. Альбом - самый необычный релиз года, возглавивший топ-чарт русского iTunes и Google Play сразу в день премьеры! 

Это прекрасное, полное романтики, психоделии и экспериментов, путешествие по необъятному простору интеллектуальной музыки. На живых выступлениях это путешествие обретает особенную осязаемость, проникающую внутрь каждым словом и импульсом барабанов. Каждая новая работа — эксперимент и вызов предыдущему творчеству. Предугадать невозможно, что будет в последующем лайве.

 

 

Где и когда?
Backstage club
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
9 ноября 2019, суббота
19:00
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Ангелы на крыше
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13 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2300 ₽
Джаз-клуб: Трио Геннадия Филина (Рязань)
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22 ноября, пятница 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 600 ₽
Всероссийский вокальный конкурс «Фортиссимо»
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24 ноября, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 250 ₽
Сергей Бобунец (гр. «Смысловые галлюцинации»)
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13 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Новогодняя вечеринка в немецких традициях
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30 декабря, понедельник 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
Лекция Станислава Дробышевского «Происхождение человека»
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17 ноября, воскресенье 15:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 300 ₽
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