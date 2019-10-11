В «Типографии» выступит электронный музыкальный проект из Карелии ANTRRU. Его выступления сочетают в себе мощное атмосферное звучание, основанное на использовании аналоговых синтезаторов и шумной гитары.

Музыканты представят свой новый LP «Нечетный гость». Это треки о лирическом герое, который оказывается в центре различных конфликтов: конфликта человека и религии, человека и общества. В треке «Диптих»

герой сталкивается с вопросами своего места и предназначения, в «Видимости себя» выражает свой протест, а в треке «Нечётный гость» осознает свое одиночество.