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ANTRRU

ANTRRU

В «Типографии» выступит электронный музыкальный проект из Карелии ANTRRU. Его выступления сочетают в себе мощное атмосферное звучание, основанное на использовании аналоговых синтезаторов и шумной гитары.

Музыканты представят свой новый LP «Нечетный гость». Это треки о лирическом герое, который оказывается в центре различных конфликтов: конфликта человека и религии, человека и общества. В треке «Диптих»
герой сталкивается с вопросами своего места и предназначения, в «Видимости себя» выражает свой протест, а в треке «Нечётный гость» осознает свое одиночество.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
17 октября 2019, четверг
19:00
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Касса
Halloween
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31 октября, четверг 20:00
Гости, ресторан
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Пигмалион
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22 ноября, пятница 18:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-2800 ₽
Браво
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12 ноября, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Пьеса «Еврейское счастье»
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4 декабря, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
Всероссийский вокальный конкурс «Фортиссимо»
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24 октября, четверг 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 250 ₽
Kavabanga&Depo&Kolibri
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26 октября, суббота 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900-1600 ₽
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