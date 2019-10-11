ANTRRU
В «Типографии» выступит электронный музыкальный проект из Карелии ANTRRU. Его выступления сочетают в себе мощное атмосферное звучание, основанное на использовании аналоговых синтезаторов и шумной гитары.
Музыканты представят свой новый LP «Нечетный гость». Это треки о лирическом герое, который оказывается в центре различных конфликтов: конфликта человека и религии, человека и общества. В треке «Диптих»
герой сталкивается с вопросами своего места и предназначения, в «Видимости себя» выражает свой протест, а в треке «Нечётный гость» осознает свое одиночество.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
17 октября 2019, четверг
19:00
31 октября, четверг 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
22 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 700-2800 ₽
12 ноября, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
4 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
24 октября, четверг 09:00
₽ Билеты: 250 ₽
26 октября, суббота 18:00
₽ Билеты: 900-1600 ₽