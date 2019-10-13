Творческий вечер Николая Дроздова в Туле: Происхождение вселенной, мавзолей Ленина и укус гадюки

Фото Алексея Пирязева, видео автора.

Николай Дроздов — легенда телевидения, учёный, доктор биологических наук и просто герой целых поколений, выросших на его передачах и многочисленных документальных фильмах о природе, встретился с туляками.

Творческий вечер Николая Дроздова в Туле состоялся в субботу, 12 октября, в Harat’s pub. Желающих увидеть и услышать человека, на передачах которого выросло не одно поколение, было столько, что непосредственно перед началом купить билет уже нельзя было – продажа была остановлена за несколько дней до даты выступления. И на встрече был настоящий аншлаг.

Начал выступление Николай Николаевич с заявления, что на самом деле ответа на вопрос, как зародилась вселенная, он не знает. Да и, пожалуй, не знает никто. Многих это смутило, но мэтр российского телевидения уверен, что только с признания самому себе в незнании можно начинать поиск ответа на этот вопрос. Именно так и началось изучение космоса в древности, отметил Дроздов.

Современные ученые много узнали о вселенной, но всё же вопросов без ответа остается еще предостаточно. Именно поэтому и невозможно дать однозначный ответ о том, как появилась вселенная. Можно только предполагать. И Николай Дроздов поделился с туляками своей точкой зрения на этот счет:

– Если ученый уходит в религию и заявляет, что Бог создал вселенную, это плохой ученый. Я попытался найти другой ответ на этот вопрос. У нас есть материальные и нематериальные структуры. Нематериальные – это различные поля: магнитное, тепловое, световое, энергии. А есть еще поле информации, которое хранит все знания и программы развития того или иного организма, планет, все знания, которыми человечество обладает и которые ему только предстоит открыть. Все знают, что гусеница превращается в бабочку. Но вы когда-нибудь задумывались, как происходит этот процесс? Сначала гусеница растет, ест листья, а когда приходит время, она создает себе кокон, и начинается новый процесс. Если через неделю раскрыть этот кокон, то вы не найдете в нем гусеницы – из него вытечет лишь непонятная жидкость. То есть организм гусеницы распался на отдельные клетки, чтобы создать новый! Это невероятно. Клетки этой жидкости потом объединяются вновь и формируют ножки, тельце, крылья. Но как же это возможно? Значит, во всех этих клетках заложена определенная программа, которой они подчиняются. Вы попробуйте напишите такую программу, которая сможет хотя бы создавать пыльцу и наносить ее на крыло бабочки. Бабочка же находится в коконе в свернутом виде, и крылья ее в том числе. То, что на крыльях каждой бабочки оказывается один и тот же рисунок, свойственный именно ее виду, кажется настоящим чудом, которое человек не в состоянии повторить. Но поле информации знает. Также и появление нашей вселенной было изначально запрограммировано этим полем информации.

Но не только о зарождении вселенной шла речь на встрече. Когда Николай Николаевич коснулся темы религии, то один из слушателей спросил о том, стоит ли похоронить Владимира Ленина.

— Я бы сам его спросил! На самом деле, существует завещание и в нем указана последняя воля Владимира Ильича, согласно которой он завещал похоронить себя в Ленинграде рядом с мамой. Его завещание не исполнено, – ответил Николай Дроздов.

Многих интересовало, какие любимые животные у самого известного российского биолога. Оказалось, что он любит пауков. А вот кошек, собак или других домашних животных Николай Николаевич никогда дома не держал:

– Мы в ответе за тех, кого приручили. Такие животные – это большая ответственность. Каждый раз как соберусь ехать в экспедицию, мне бы пришлось кого-то просить, чтобы присмотрели. Поэтому я никогда домашних животных не имел.

Интересовало туляков, кусали ли ученого змеи. И оказалось, что при записи одной из телепередач его укусила гадюка. Николай Дроздов не придал этому факту значения и обратился к врачу только через два дня – настояла Елена Малышева, увидев его руку. Оказалось, что если бы он еще немного промедлил, то мог бы лишиться руки.

Длилась встреча около двух часов. Разговор получился многогранный, и по окончании многие продолжали дискутировать по поводу услышанного. Несмотря на тесноту в баре, зрители остались довольны встречей с любимым телеведущим и благодарили организаторов в группе «ВКонтакте»:

Ольга Сергеева:

– В целом и главном я очень довольна. Благодарю за такую возможность увидеть замечательного человека-легенду, дядю Колю моего детства. Спасибо, «Харатс»!

Екатерина Торкунова:

– Спасибо вам! Николай Николаевич вёл себя очень достойно и уважительно, несмотря на порой неуместные вопросы. Человек-эпоха. Интеллигентный, интересный, живой и в то же время простой и непосредственный. Очень приятный вечер. Триллер про спаривание богомолов был очень эффектен; про укус гадюки вообще нет слов.

Николай Козенков: