Фестиваль духового искусства, новый рояль и все-все-все

В рамках открытия очередного концертного сезона в Тульской филармонии произошли стразу два знаковых события — старт Международного музыкального фестиваля и презентация нового концертного рояля Steinway and Sons.

На презентации легендарного творения фортепианостроения с приветственным словом выступила представитель Steinway в России, коммерческий директор Ирина Алексеевна Баринова.

От имени компании она выразила слова благодарности губернатору, областному правительству и министру культуры региона за поддержание мировых культурных традиций, а также сообщила, что наличие такого инструмента ставит Тульскую областную филармонию в один ряд с концертными площадками мирового уровня.

Ключ от легендарного инструмента и сертификат были торжественно вручены Министром культуры Татьяной Рыбкиной директору филармонии Елене Юрьевне Рудневой.

В ответном слове она сердечно поблагодарила всех, кто был причастен к приобретению рояля, а также организаторов фестиваля «Brass Days» и его спонсора – компанию «Каргилл» за плодотворное сотрудничество.

Рояль, открывающий новые миры

Право открыть 4-й международный форум духовых инструментов было доверено профессионалам высочайшего уровня — музыкантам Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» (художественный руководитель Юрий Башмет) и народному артисту России, лауреату Государственной премии 2018 года в области литературы и искусства, солисту Московской государственной академической филармонии Николаю Луганскому.

Место за дирижёрским пультом занял одарённый исполнитель, основатель и художественный руководитель фестиваля Brass Days Владислав Лаврик. На одном дыхании были сыграны все четыре части «Концерта для фортепиано с оркестром №2 си-бемоль мажор, Op. 83» Иоганнеса Брамса. Маэстро удалось порадовать публику виртуозным исполнением и подарить слушателям произведение с богатой палитрой ярких красок, а также сдержанных тонов и полутонов. Рояль звучал как целый оркестр!

Мнение маэстро

До начала концерта в филармонии Николай Луганский провёл в зале Дворянского собрания мастер-класс для учащихся тульских музыкальных училищ и областной музыкальной школы им. Г. З. Райхеля .

Николай Луганский – Дети очень талантливые, интересные, было приятно их послушать! Надеюсь, в дальнейшем времени будет больше и я смогу послушать большее количество юных дарований. Что касается нового рояля, то я был счастлив играть на нём! Приобретение Steinway and Sons для филармонии говорит о любви к музыке, о понимании роли культуры и искусства в жизни человека. Сегодняшний концерт — дебют с Владиславом Лавриком как дирижёром. Для меня он — один из самых замечательных трубачей мира, с которым я играю уже лет 15-18 (Владислав — солист российского национального оркестра. — Прим. автора). Если человек талантлив как исполнитель, как музыкант, значит, он умеет дирижировать! И наше совместное выступление подтверждает это.

В заключение Николай Луганский пожелал фестивалю дальнейшего развития и долгой интересной жизни.

Фестиваль как центр развития музыкального искусства

Владислав Лаврик – В этом году Международный BRASS DAYS состоялся уже в девятый раз, — рассказал художественный руководитель фестиваля Владислав Лаврик. — Наш музыкальный форум активно развивается, с каждым годом в него вовлекается всё больше городов, помимо Тулы концерты проходят в Москве, Уфе и Оренбурге. Мы хотим представить духовое музыкальное искусство в как можно большем количестве регионов России! К настоящему времени мы пришли к выводу, что нужно приглашать для участия в фестивале артистов, которые признаны во всем мире. Уже выступали такие мастера, как Александр Князев, Борис Березовский, Игорь Бутман, и вот теперь — Николай Луганский. И конечно же, мы обязуемся и в дальнейшем держать ту высокую планку качества, которая была задана с самого начала.

С нашими друзьями, компанией «Каргилл», планируем провести серию мастер-классов по четырём направлениям: флейта, труба, кларнет и валторна в течение года. Нам очень хочется, чтобы тульский край стал одним из наиболее развитых музыкальных регионов не только в исполнительском, но и в преподавательском плане.

Глас народа

Никита Тарасевич:

Никита Тарасевич — Фестиваль настраивает на позитив, дает стимул к дальнейшему развитию, хочется работать, сочинять свою музыку. Сегодняшний Брамс в исполнении оркестра и Николая Луганского — настоящее чудо! Спасибо организаторам фестиваля за прекрасный праздник музыки.

Евгения Сиволоцкая:

Евгения Сиволоцкая – Мы с друзьями посещаем все концерты фестиваля – они очень интересны! Приезжают прекрасные исполнители, звучит настоящая музыка. Нравится то, что все фестивали проходят на высоком уровне. Хочется, чтобы в программе был не только набор классики, но и современные произведения. Пример — выступление «Брасс-ансамбля» солистов Большого театра в 2017 году, которые представили уникальные аранжировки творений И. Баха, Г. Генделя и Дж. Верди…

Дмитрий Алмазов:

Дмитрий Алмазов – Я не в первый раз на фестивале BRASS DAYS, и в Туле бываю на концертных выступлениях, и в Москву ездил. Нравится всё: качественная музыка, подбор солистов, оркестр. Кстати говоря, фестивалем руководит прекрасный дирижёр и музыкант, мой педагог Владислав Лаврик. Горжусь этим!

Инесса Вячеславовна Чижова:

Инесса Чижова – Уровень исполнения великолепный, классическая музыка доходит до самого сердца! Огромное спасибо нашему губернатору Алексею Геннадьевичу Дюмину — ведь именно по его инициативе был приобретён прекрасный концертный рояль для нашей филармонии. Рояль и его звучание украсили фестиваль и стали еще одной вехой в его развитии.

Вехи фестиваля на тульской земле