Tula House Jam
В «Типографии» пройдет легендарная вечеринка для любителей хаус музыки и тульских танцоров.
Гостей ждут танцевальные баттлы и музыка в стиле хаус. Семь самых талантливых тульских танцоров сразятся в танцевальных баттлах, в которых будут по очереди импровизировать на одном танцполе.
В программе мероприятия:
16.00 — мастер-класс по Experimetal от участника проекта «Танцы», Германа Ромазанова (г. Москва);
19.00 — All battle под house для детей. All battle под house для взрослых и танцевальный jam для всех желающих.
Торжественное открытие Tula House Jam состоится в 19.00
19.30 — 20.00 — «Kids 1×1» (до 14) / All styles battle под house (без отбора)
20.00 — 21.00 — Jam, отбор Pro / All styles
21.00 — 22.00 — «Pro 7tosmoke» / All styles battle под house
22.00 — Завершение мероприятия
Стоимость: 200 р., вход свободный — тем, кто приобрел футболку