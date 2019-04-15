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Tula House Jam

Tula House Jam

В «Типографии» пройдет легендарная вечеринка для любителей хаус музыки и тульских танцоров.

Гостей ждут танцевальные баттлы и музыка в стиле хаус. Семь самых талантливых тульских танцоров сразятся в танцевальных баттлах, в которых будут по очереди импровизировать на одном танцполе.

В программе мероприятия:

16.00 — мастер-класс по Experimetal от участника проекта «Танцы», Германа Ромазанова (г. Москва);
19.00 — All battle под house для детей. All battle под house для взрослых и танцевальный jam для всех желающих.

Торжественное открытие Tula House Jam состоится в 19.00

19.30 — 20.00 — «Kids 1×1» (до 14) / All styles battle под house (без отбора)
20.00 — 21.00 — Jam, отбор Pro / All styles
21.00 — 22.00 — «Pro 7tosmoke» / All styles battle под house
22.00 — Завершение мероприятия

 

 

Стоимость: 200 р., вход свободный — тем, кто приобрел футболку и оплатил мастер-класс Германа Ромазанова*

Стоимость 2-х часового мастер-класса Германа Ромазанова:
500 р. — для приезжих из других регионов, учеников «BM1» и лиц в компании от 10 человек;
1000 р. — стандартная цена до 20 апреля включительно;
1500 р. — в день мероприятия
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
21 апреля 2019, воскресенье
16:00
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