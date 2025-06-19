  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Здравствуй, грусть - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Здравствуй, грусть

Здравствуй, грусть

Премьера:
19.06.2025
 
Режиссер:
Дурга Чу-Боз
  
Актеры:
Хлоя Севиньи, Лили МакИнерни, Клас Банг, Наиля Арзун, Алеша Шнайдер, Мелоди Адда, Натали Ришар, Тьерри Аркур, Ребекка Дайан, Монсеф Фарфар, Розали Шаррье
  
Жанр:
Мелодрама
  
Продолжительноcть:
110 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

В разгар лета, у залитого солнцем моря Французской Ривьеры, 17-летняя Сесиль ведет гедонистическую жизнь со своим отцом-плейбоем Рэймондом и его возлюбленной Эльзой. Для девушки жизнь не знает границ: она проводит дни, отдыхая на пляже или резвясь со своим новым парнем Сирилом. Однако неожиданное прибытие Анны, подруги ее покойной матери, грозит нарушить эту безмятежную атмосферу.

0
Касса
Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица»
17 мая - 17 июня
Люксор Тула
Игра в кальмара: Перезагрузка
17 июня, вторник 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Больше чем футбол
12 - 18 июня
Люксор Тула
Объектив
19 августа - 14 июня 2023
Люксор Тула
Звериный рейс
3 февраля - 21 июня 2024
Майский
Жизнь Чака
3 - 15 июня
Иллизиум (Новомосковск)
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.