Здравствуй, грусть

Премьера: 19.06.2025

Режиссер: Дурга Чу-Боз

Актеры: Хлоя Севиньи, Лили МакИнерни, Клас Банг, Наиля Арзун, Алеша Шнайдер, Мелоди Адда, Натали Ришар, Тьерри Аркур, Ребекка Дайан, Монсеф Фарфар, Розали Шаррье

Жанр: Мелодрама

Продолжительноcть: 110 минут

Возрастные ограничения: 18+

В разгар лета, у залитого солнцем моря Французской Ривьеры, 17-летняя Сесиль ведет гедонистическую жизнь со своим отцом-плейбоем Рэймондом и его возлюбленной Эльзой. Для девушки жизнь не знает границ: она проводит дни, отдыхая на пляже или резвясь со своим новым парнем Сирилом. Однако неожиданное прибытие Анны, подруги ее покойной матери, грозит нарушить эту безмятежную атмосферу.