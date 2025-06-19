Здравствуй, грусть
Премьера:
19.06.2025
Режиссер:
Дурга Чу-Боз
Актеры:
Хлоя Севиньи, Лили МакИнерни, Клас Банг, Наиля Арзун, Алеша Шнайдер, Мелоди Адда, Натали Ришар, Тьерри Аркур, Ребекка Дайан, Монсеф Фарфар, Розали Шаррье
Жанр:
Мелодрама
Продолжительноcть:
110 минут
Возрастные ограничения:
18+
В разгар лета, у залитого солнцем моря Французской Ривьеры, 17-летняя Сесиль ведет гедонистическую жизнь со своим отцом-плейбоем Рэймондом и его возлюбленной Эльзой. Для девушки жизнь не знает границ: она проводит дни, отдыхая на пляже или резвясь со своим новым парнем Сирилом. Однако неожиданное прибытие Анны, подруги ее покойной матери, грозит нарушить эту безмятежную атмосферу.
Сегодня
|
17:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:30
17 мая - 17 июня
17 июня, вторник 00:00
12 - 18 июня
19 августа - 14 июня 2023
3 февраля - 21 июня 2024
3 - 15 июня