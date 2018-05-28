Steppa Style с grime-проектом Steps
Темп около 140 bpm, минималистичный брейкбит, ярко выраженные малые барабаны, «консольные» футуристические электронные звуки и глухие раскатистые басы — все это грайм.
Испытаем на себе атмосферу восточного Лондона начала 2000-х.
Единственный русский регги-исполнитель, известный за рубежом, Steppa Style с grime-проектом Steps — агрессивная читка и мрачный звук как лейтмотив вечера.
Стоимость: от 400 р.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
2 июня 2018, суббота
22:00