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Steppa Style с grime-проектом Steps

Steppa Style с grime-проектом Steps

Темп около 140 bpm, минималистичный брейкбит, ярко выраженные малые барабаны, «консольные» футуристические электронные звуки и глухие раскатистые басы — все это грайм.

Испытаем на себе атмосферу восточного Лондона начала 2000-х.

Единственный русский регги-исполнитель, известный за рубежом, Steppa Style с grime-проектом Steps — агрессивная читка и мрачный звук как лейтмотив вечера.

Стоимость: от 400 р.

Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
2 июня 2018, суббота
22:00
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