Темп около 140 bpm, минималистичный брейкбит, ярко выраженные малые барабаны, «консольные» футуристические электронные звуки и глухие раскатистые басы — все это грайм.



Испытаем на себе атмосферу восточного Лондона начала 2000-х.

Единственный русский регги-исполнитель, известный за рубежом, Steppa Style с grime-проектом Steps — агрессивная читка и мрачный звук как лейтмотив вечера.

Стоимость: от 400 р.