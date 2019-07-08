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На старт! Внимание! Лето!

На старт! Внимание! Лето!

В клубе «Мёд» проходят зажигательные летние вечеринки по четвергам и воскресеньям. В эти дни гостей ждет приятный бонус — бесплатный билет на выходные, а также традиционно свободный вход всем девушкам и бесплатные столы. С 23.00 до 00.00 действует счастливый час — скидка 20% на ВСЁ.

Стоимость: мужчинам - 150-200 р., девушкам вход свободный.

Где и когда?
Мёд, культурно-развлекательный комплекс
11 июля 2019, четверг
21:00
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14 июля 2019, воскресенье
21:00
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18 июля 2019, четверг
21:00
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