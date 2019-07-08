На старт! Внимание! Лето!
В клубе «Мёд» проходят зажигательные летние вечеринки по четвергам и воскресеньям. В эти дни гостей ждет приятный бонус — бесплатный билет на выходные, а также традиционно свободный вход всем девушкам и бесплатные столы. С 23.00 до 00.00 действует счастливый час — скидка 20% на ВСЁ.
Стоимость: мужчинам - 150-200 р., девушкам вход свободный.
Где и когда?
Тула, улица Чапаева, 51
11 июля 2019, четверг
21:00
14 июля 2019, воскресенье
21:00
18 июля 2019, четверг
21:00
21 июля 2019, воскресенье
21:00
25 июля 2019, четверг
21:00
28 июля 2019, воскресенье
21:00