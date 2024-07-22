В Туле пропал той-терьер. Помогите найти!

Из деревни Волково Ленинского района Тулы пропала собака. Порода — той-терьер. Мальчик.

Его очень ждут дома. Хозяева обещают хорошее вознаграждение тому, кто найдет песика. На эти деньги можно будет купить несколько собак такой породы.

Парня ждут дома и очень переживают.

Если вы где-нибудь видели этого красавчика, позвоните по тел.

8 915 693-15-04 (Лиза).

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