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В Туле пропал той-терьер. Помогите найти!

В Туле пропал той-терьер. Помогите найти!

Из деревни Волково Ленинского района Тулы пропала собака. Порода — той-терьер. Мальчик.

Его очень ждут дома. Хозяева обещают хорошее вознаграждение тому, кто найдет песика. На эти деньги можно будет купить несколько собак такой породы.

Парня ждут дома и очень переживают.

Если вы где-нибудь видели этого красавчика, позвоните по тел.
8 915 693-15-04 (Лиза).

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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Этого красавчика нашли возле леса. Хозяин, отзовись!
Этого красавчика нашли возле леса. Хозяин, отзовись!
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