На пляж голышом, богема в Поленово и лечебные воды Краинки: как к тулякам пришли дома отдыха

Каждый берет себе пропитание сам

Южные прелести, конечно, всегда хорошо, но путевки туда еще пойди достань. Их было не просто мало, а очень мало. Поэтому трудящиеся отдыхали в основном на местных курортах. 13 мая 1921 года Совнарком издал декрет об организации в РСФСР домов отдыха.

Времена были простые и не слишком требовательные. Отдыхали с расчетом на койко-место. Загорали преимущественно голышом, с условным разделением пляжа по половому признаку.

«Пляж у нас, господин, замечательный… Останетесь довольны. В воскресенье — чистый срам. Голье, ну, в чем мать родила, по всей реке лежат. Только вот — дожжик! Что это за люди, прости Господи! Днем голые на реке лежат, ночью их черти по лесу носят!» — говорил герой фельетона Михаила Булгакова «Шансон д’Этэ» 1923 года.

По постановлению Губздрав­отдела в 1924 году была закрыта единственная в Тульской губернии санатория для туберкулезных больных Иншинка: не было денег на ремонт разрушающегося помещения.

Так что единственной тульской здравницей оставался тогда Алексин. Место привилегированное и недешевое.

В начале 20-х в Алексин-Боре по-прежнему летом гастролировал театр московской труппы драмколлектива Малого театра. Цены за вход были московскими. Для отдыхающих в домах отдыха Губкома, преимущественно рабочих, рабфаковцев и студентов, это было совсем не по карману.

Места массового отдыха в Алексине начали появляться одно за другим: здравница имени Ленина, где лечили больных с заболеванием легких и острым малокровием; 14-й дом отдыха ВЦСПС, дом отдыха имени Октябрьской революции, пионерлагеря в сосновом бору.

В бывшем особняке графа Бобринского в Богородицке организовали санаторий «Красный шахтер», здесь отдыхали рабочие и инженерно-технические работники шахт Подмосковного бассейна, работники оборонной промышленности Тулы. В 1937 году в «Красном шахтере» отдыхало и лечилось 1105 человек. Отдыхающие за месяц прибавляли в весе до 10 кг.



Вкусные обеды в доме отдыха «Ясная Поляна». 1950-е гг.

1 июня 1924 года в Ясной Поляне открылся Дом отдыха угольщиков. Это было важное по тем временам мероприятие и организовывали его с максимальной пышностью, но экономно. Вот как описывал предстоящие процедуры «Коммунар»:

«Губпрофсоветом разослано через завкомы и союзы 1600 пригласительных билетов для рабочих. Гости имеют право на бесплатный проезд по железной дороге. Поезд для них будет подан к 9 часам на ветку оружзавода — угол Павшинской и Грязевской улиц.

В этот день для доставки гостей пойдут в Ясную Поляну грузовые автомобили и автобусы от дома Карла Маркса до Кудеяровского колодца. Цена билета для желающих туда проехать обойдется приблизительно в 25-35 коп. в один конец.

Никакого угощения в Домах отдыха устроено не будет. Каждый сам должен захватить себе пропитание. В Ясной Поляне будет работать только буфет ЦРК, который будет продавать продукты по своей цене.

Торжественное открытие будет сопровождаться митингом, приветствиями и спектаклем.

Возвращение поездом для снабженных билетами — по сигналу. В таких случаях обычно большое скопление людей. Поэтому губпрофсовет обращается ко всем рабочим с просьбой самим взять на себя наблюдение за порядком, ввести самоконтроль, удерживать друг друга от невыдержанных поступков, пресекать возможные попытки пьянства».

Яснополянский дом угольщиков оказался непутевым дитем. В газетах и на совещаниях его постоянно ругали за грязь и антисанитарию, большие очереди в столовую.

Лечебные воды Краинки

Легенда гласит, что однажды молодой доктор Лихвинского уезда Стефановский поехал в деревню к больному крестьянину. Возвращаясь в город, остановился накормить лошадей возле деревни Краинки. День был жарким, кучер распряг повозку.

Стефановский пошел прогуляться по окрестностям и вдруг почувствовал резкий запах серы. Он сбегал за лопаткой, начал копать и попал на серный источник.

Так вблизи города Лихвина началась история известного курорта. Впрочем, еще задолго до этого жители Краинки с помощью местной воды излечивались от разных болезней, и слава о ней шла на всю округу. За краин­ской водой приезжали не только из Тулы и Калуги, но даже из Москвы. Это и сейчас неближний край, а уж по тем-то временам — целое путешествие.

Воодушевленный Стефановский установил, что вода чрезвычайно полезна, и решил заняться лечением больных.

Владелец усадьбы помещик Яковлев построил близ источников купальню с бассейном и печи для подогрева воды, здание отпуска сероводородных и грязевых ванн — иловая грязь добывалась со дна небольшого водоема.



Партерная аллея в Краинке.

Уже через год помещик получил от медицинского департамента разрешение на открытие курорта «Лихвинские минеральные воды». Летом 1847 года профессор Харьковского университета Эйнбродт произвел подробный химический анализ воды и подтвердил ее силу, сравнимую со знаменитыми кавказскими минеральными водами. Аналог местным кальциевым водам видели только во Франции, на курорте Контрексевиль. В Краинку тогда приезжали лечиться от ревматизма, желудочных, кожных и глазных болезней.

Но потом у компаньонов начались трения и взаимные претензии. Разругались до того, что пошли разговоры о том, что курорт может перейти в собственность государства.

Тогда Яковлев снес помещение лечебницы, источники завалил плитами и камнями, а на месте курорта устроил пруд. Обычная ситуация: не доставайся же ты никому.

До 1900 года этих источников даже никто не мог найти. Потом все-таки они пробились, но использовали их только кустарным способом. Хотя перед Первой мировой войной и начались разговоры о том, что Краинку надо возрождать.

Случилось это только в 1925 году. 28 июня, после полувекового перерыва, курорт «Краинка» был открыт. 10 декабря 1928 г. постановлением Президиума ВЦИК с. Краинке был присвоен статус курортного поселка. В отличие от дореволюционных времен теперь особенную пользу получали здесь больные, страдающие ревматизмом, воспалением седалищного нерва, женскими болезнями и желудочно-кишечными катарами. Открыт курорт был только в летнее время.



Грязечебница курорта «Краинка». 1930-е гг.

«Как сообщил редакции по телефону главный врач курорта „Краинка“ тов. Орлов, в санатории заканчивается подготовка к открытию летнего сезона, — рассказывал „Коммунар“ 27 апреля 1940 г. — Ремонт жилых корпусов и столовой уже проведен. Быстрыми темпами ремонтируются ванное здание и грязелечебница. Ремонт их закончится к 5–6 мая.

9 мая в „Краинку“ приедет первая партия больных — 410 человек.

За летний сезон курорт пропустит 3100 человек — на 50 больше, чем в прошлом году. В первой партии ожидается приезд на лечение бойцов и командиров Красной армии, участвовавших в боях с белофиннами».

Богемные радости

В 1932 году в Николо-Жупани Одоевского уезда, бывшей усадьбе героя войны 1812 года Мирковича, был организован Дом отдыха Союза писателей СССР. Советские писатели — люди веселые и загульные. Однако известных воспоминаний, как задорно они проводили в этих местах свой отдых, что-то нет.



Борис Пастернак в писательском доме отдыха в Николо-Жупани. 1934 г.

Можно привести разве что строчки из письма будущего Нобелевского лауреата Бориса Пастернака Сергею Спасскому 27 сентября 1934 г.:

«Дорогой Сергей Дмитриевич! Мне хочется ответить вам отсюда, из одоевского дома отдыха. Здесь чудесно».

Борис Пастернак провел в Николо-Жупани вместе с семьей лето 1934 года.

Также в этом Доме отдыха побывали Константин Тренев, Александр Серафимович, Николай Вирта, Игорь Сельвинский. Ждали как-то и самого Максима Горького, но он заболел и не приехал. В общем, если когда-то в нынешней усадьбе Мирковичей задумают вешать памятные таблички о знаменитых постояльцах, потребуется целая стена.

Писательский дом отдыха в Николо-Жупани был перепрофилирован под дом отдыха «Металлист» 1939 г.

В 1937 году вместо писательского здесь был организован Дом отдыха «Металлист» для московских рабочих, потом и его не стало.



А вот подробностей быта Дома отдыха «Поленово» для артистов Большого театра предостаточно. Первое время они жили в бывшем доме владельца усадьбы. В 1932 году Поленовы оставили себе лишь несколько комнат, а дом сдали на пять лет театру в аренду, чтобы получать хоть какие-то деньги.

В Поленове знаменитые артисты и музыканты были простыми отдыхающими: играли в футбол и с еще большей страстью — в волейбол, ходили по грибы, ловили рыбу. Весь улов отдавали на кухню повару.

Места эти казались отдаленными от цивилизации. «Погода стоит дождливая, на улице грязно. Приходится сидеть дома или на балконе. Бывший владелец Поленова в такую погоду здорово, наверное, пил. Газет здесь нет. Что делается на свете, не знаю», — писал композитор Дмитрий Шостакович в 1934 году.



Дом отдыха артистов Большого театра в Поленове, ныне снесенный.

А вот Сергею Прокофьеву работалось хорошо. Здесь он сочинял свой знаменитый балет «Ромео и Джульетта». Во время пребывания в Поленово любил играть в шахматы. Говорил, что это музыка мысли.

В отсутствие газет артисты развлекали себя как могли. Одно из самых известных развлечений — конкурсы на поедание манной каши без ложки. Их чаще всего выигрывал знаменитый дирижер Кирилл Кондрашин, помогавший себе дирижерской палочкой.

Проводились и конкурсы красоты, когда мужчины одевались в женские платья, а гримировали их артистки балета. Впрочем, в то время это была невинная забава, без современных подтекстов. Победителей награждали пирогами с грибами и капустой.

Обитатели Дома отдыха «Поленово» очень любили дни смеха и маскарада. Начинались они с самого утра, когда переодетый в бога вина Бахуса трубач Павел Садовский объезжал окрестности Поленова на лошади, запряженной в телегу с огромной бочкой из-под воды.

Павел Садовский был настоящей легендой Поленова. «Он жил в избушке рядом с землянкой лодочника. Толстый, высокий, с огромным животом, всегда слабо прикрытым какой-то распашонкой, Садовский часто сидел на лавочке возле своего домика. С ним уважительно здоровались проходившие мимо люди. Этот дядя Паша был общий любимец — заядлый рыболов, балагур, весельчак, любитель выпить», — описывал его Борис Мессерер.

Павел Садовский был известен еще и тем, что каждый день, ровно в восемь утра, оглашал округу мелодией «Неаполитанского танца» из третьего акта «Лебединого озера» Чайковского. По этому звуку многие окрестные жители сверяли свой дневной график.

Хорошей автомобильной дороги в то время не было. Как-то в 1937 году за Марком Рейзеном и Асафом Мессерером из Москвы прислали роскошный «Линкольн» — везти на правительственный кремлевский концерт. Машина проехала немного и застряла в грязи. Пришлось утром, чтобы не опоздать, выходить на дорогу и ехать до Москвы на перекладных.

Артист Александр Радун­ский, возвращаясь на своей машине из Поленова, задавил корову. Осознавая свою вину, заплатил за нее хозяину сполна, и потом они еще вместе три дня поминали эту корову, павшую под колесами.



В доме отдыха работников искусств Тульской области. 1930-е гг.

Чаще всего до Поленова добирались по Оке из Серпухова на большом колесном пароходе «Алексин». Пароход был с салоном, где можно было спрятаться от непогоды, капитанской рубкой и с огромной черной трубой, выпускавшей столб густого черного дыма. За время пути пароход часто садился на мель, и тогда пассажиры, включая знаменитых артистов, безропотно, по команде капитана, перебегали с одного борта на другой, чтобы его раскачать.

«Юношами мы, не дожидаясь, когда спустят трап, перепрыгивали через большую щель между кораблем и дебаркадером, чтобы как можно скорее прорваться в буфет, где продавалось теплое жигулевское пиво в бутылках, представлявшее собой острейший дефицит в этих глухих местах», — вспоминал Борис Мессерер.

Рядом с Поленовом находился пионерский лагерь, где после войны устроилась работать вернувшаяся из заключения мать Майи Плисецкой. Там же, в пионерском лагере, жили братья Майи. У Плисецкой был еще один младший брат — Азарий. Его арестовали вместе с матерью, когда ему не было и года. Его раннее детство прошло в Бутырской тюрьме и в знаменитом А.Л.Ж.И.Ре — Акмолинском лагере жен изменников Родины.

Так вот он вспоминал необычные развлечения детей артистов Большого театра в послевоенное время. Однажды они организовали заплыв наперегонки с призовым фондом в виде стакана водки. Стакан поставили на стол, а стол вынесли на мелководье. Кто первым доплывет до стола — выпивает водку.

Известен этот Дом отдыха еще и тем, что именно здесь 22 июля 1966 года появился на свет Иван Охлобыстин. Его отцу, главному врачу дома отдыха, было 60 лет. Матери, на тот момент студентке, — 19.

Конечно, все эти радости быта людей, приезжавших отрываться по полной, очень не нравились коллективу музея.

Особенно эта неприязнь усилилась после постройки главного корпуса дома отдыха, который стал занимать значительную часть усадьбы. Не понравились шумные соседи и основателю усадьбы. Рассказывают, что Василия Дмитриевича Поленова стали видеть гости дома отдыха. Также он привиделся строителям нового корпуса. Вмешательство потусторонних сил все-таки возымело действие. Дом отдыха ликвидировали, а само здание разобрали. Так что теперь о тех веселых временах остались одни воспоминания.

