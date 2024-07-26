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Вечеринка для ценителей тату-культуры и крафт-маркет «Пряня»: выходные в Туле

Вечеринка для ценителей тату-культуры и крафт-маркет «Пряня»: выходные в Туле

А еще турнир по видеоиграм «Универсальный игрок», выставка «Афинская школа» и фестиваль помощи бездомным животным — в нашем обзоре выходных.

Пряня

Когда: 27 июля, суббота, 12.00.

Где: «Ликерка Лофт».

Пряня

27 июля в «Ликерке лофт» пройдет праздник творчества и сладостей — арт-крафт маркет «Пряня».

Более 50 художников и мастеров привезут свои творения, чтобы поделиться ими с вами, — авторская полиграфия, игрушки и украшения ручной работы, свечи и многое-многое другое.

 

Tattoo summer party

Когда: 27 июля, суббота, 18.00.

Где: Кластер «Октава».
Стоимость: от 400 руб. 

Tattoo summer party

27 июля в «Октаве» пройдет вечеринка для ценителей тату-культуры и хорошей музыки Tattoo summer party II.

 

Универсальный игрок

Когда: 27 июля, суббота, 11.00.

Где: Ледовый дворец.

Универсальный игрок

27 июля в Ледовом дворце пройдет турнир по видеоиграм «Универсальный игрок».

 

Роман Сакин. Афинская школа

Когда: 27 июля, суббота, 12.00.

Где: Творческий кластер «Октава».

Роман Сакин. Афинская школа

27 июля Музей станка представит в выставочном пространстве тотальную инсталляцию Романа Сакина «Афинская школа» из коллекции Антона Козлова.

 

Машина добра

Когда: 28 июля, воскресенье, 12.00.

Где: Парковка ТЦ «Сарафан».

Машина добра

28 июля на парковке ТЦ «Сарафан» пройдет выставка-пристройство «Машина добра», где все желающие смогут найти себе четвероногого друга или просто помочь животным, которые ещё не обрели новый дом. 

 

Ветер в тополях

Когда: 28 июля, воскресенье, 18.30.
Где: Тульский камерный драматический театр.
 

Ветер в тополях

28 июля в Тульском камерном драматическом театре покажут героическую комедию «Ветер в тополях».

 

а что в кино?

Тур с Иванушками

Три подруги, в детстве фанатевшие от «Иванушек International», понимают, что за всю жизнь не совершили ни одного безумного поступка, всегда все делали ради кого-то, а не для себя. Они решают исполнить свою детскую мечту — поехать в тур за «Иванушками» по югу России, чтобы наконец-то отвлечься от всех проблем.
 

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сегодня, в 13:07 0
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