Вечеринка для ценителей тату-культуры и крафт-маркет «Пряня»: выходные в Туле

Пряня
Где: «Ликерка Лофт».
27 июля в «Ликерке лофт» пройдет праздник творчества и сладостей — арт-крафт маркет «Пряня».
Более 50 художников и мастеров привезут свои творения, чтобы поделиться ими с вами, — авторская полиграфия, игрушки и украшения ручной работы, свечи и многое-многое другое.
Tattoo summer party
Где: Кластер «Октава».
Стоимость: от 400 руб.
27 июля в «Октаве» пройдет вечеринка для ценителей тату-культуры и хорошей музыки Tattoo summer party II.
Универсальный игрок
Где: Ледовый дворец.
27 июля в Ледовом дворце пройдет турнир по видеоиграм «Универсальный игрок».
Роман Сакин. Афинская школа
Где: Творческий кластер «Октава».
27 июля Музей станка представит в выставочном пространстве тотальную инсталляцию Романа Сакина «Афинская школа» из коллекции Антона Козлова.
Машина добра
Где: Парковка ТЦ «Сарафан».
28 июля на парковке ТЦ «Сарафан» пройдет выставка-пристройство «Машина добра», где все желающие смогут найти себе четвероногого друга или просто помочь животным, которые ещё не обрели новый дом.
Ветер в тополях
Где: Тульский камерный драматический театр.
28 июля в Тульском камерном драматическом театре покажут героическую комедию «Ветер в тополях».