Торопыжки и мамы, которые не плачут: как в Туле выхаживают недоношенных малышей

Фото Дмитрия Дзюбина.

Ежегодно в перинатальном центре раньше срока рождается около 400 малышей, это примерно десятая часть от всего количества новорожденных.

Вес самого маленького пациента за всю историю перинатального центра — 460 граммов! Сейчас с малышкой все хорошо, ей уже два годика, и никакой патологии по органам и системам нет.

Мальчиков и девочек, которые рождаются намного раньше срока, негласно называют торопыжками. Вот такая торопыжка появилась и у тулячки Нины Березиной из поселка Рождественского.

Два года назад Нина стала мамой девочки Софьи. Малышка родилась в семь месяцев, ее вес составлял 1 кг 800 г. Сейчас Сонечке два годика, она абсолютно здоровый и развитый по возрасту малыш.

Нина пережила непростое время, да и сейчас обо всем рассказывает очень эмоционально — то с улыбкой, то еле сдерживая слезы.

— До шестого месяца беременность протекала хорошо, а потом начались осложнения. В июне 2022 года меня положили на сохранение. Ковидные меры — нас не выпускали гулять. А я говорю: «Я уже хочу ногами землю потрогать!» (Смеется)

16 июля у меня открылось кровотечение, и я подумала: «Пришла пора познакомиться с моей малышкой». Меня экстренно прооперировали, так на свет появилась моя Сонечка. Маленькая, вес всего 1 кг 800 г, 400 г скинула, так что считайте 1 кг 400 г. Когда малышка заплакала, я подумала: «Слава богу, легкие раскрылись!» И все — счастье! И слезы облегчения сразу. Дочку перевели в реанимацию. Она лежала там в кювезе такая крошечная, вся в проводах… Очень хотелось взять ее на руки, но сначала разрешили только прикоснуться, погладить.

У меня и сейчас, когда вспоминаю те дни, слезы на глазах. Я очень переживала. Все крохи лежат в кювезах такие маленькие, просто куколки. Ко всем приходят мамы, держатся за животы, но несмотря ни на что идут увидеть свою кроху… Каждые три часа приносили им молоко, и мы ждали только этого, жили только этим — скорее увидеть своего ребенка.

Через две недели Соню из реанимации перевели в ПИТ — палату интенсивной терапии. Тут мы уже сами кормили детей, меняли подгузники.

Сейчас рост Сони 91 см, вес 13 кг 180 г. Осенью малышка собирается в садик.

— Из роддома нас выписали через месяц и три дня. На тот момент дочка весила 2 кг 400 г. Я ежедневно смотрела на весы и отмечала каждый прибавленный грамм.

Всем мамам, у которых родились недоношенные дети, хочу сказать, что главное — это любовь к ребенку и поддержка родных и друзей, это очень важно. Сначала морально было тяжело лежать в больнице, а когда в палату перевели дочку, стало намного легче. Уже лежишь как у себя дома. Вечерами, когда дети засыпали, мы с девчонками собирались в комнате отдыха у телевизора, пили чай, все счастливые и довольные.

Два года назад стала мамой и тулячка Нина Ильина. В семье Нины уже есть два взрослых сына — 21 год и 16 лет. Но они с мужем мечтали о третьем ребенке, о дочке. Беременность никак не случалась, супруги уже подумывали о процедуре ЭКО, но тут произошло чудо — Нина узнала, что беременна.

— Беременность проходила тяжело. Мне тогда было уже 39 лет, к тому же у меня умер отец, и я испытывала стресс. Мучило высокое давление, были небольшие проблемы с сердцем.

Дочка захотела появиться на свет на 29-й неделе. Родилась крошечной, рост 35 см, вес 990 г. Ее сразу забрали в реанимацию, мне не показали. Дочка долго лежала в кювезе, много проводов, на лице — кислородная маска, ребенка фактически не видно. Было страшно, я сильно переживала за дочку.

Мне разрешили взять ее на руки, когда она еще лежала в реанимации. Эмоции непередаваемые, прекрасные! Крошечка, маленькая, такая родная… У меня это третий ребенок, но было ощущение, как будто я в первый раз родила (смеется).

Знаете, мне было страшно, но я все равно была очень счастлива. Долгожданная дочка родилась! Имя Дарина ей дали старшие дети.

После родов Нина и Дарина пролежали в роддоме три месяца. На момент выписки девочка весила почти 3 кг.

Сейчас Дарине два года, она весит 10 кг 100 г, рост 85 см. Чуть-чуть не дотягивает до сверстников, но девочка очень старается!

— Всем мамочкам хочу сказать, что не надо ничего бояться. И очень важно верить в то, что все будет хорошо. Нам пришлось долго лежать в больнице, но я никогда не спрашивала у врачей: «А когда нас выпишут?» Я лежала столько, сколько было нужно.

Мамы торопыжек в один голос говорят огромное спасибо всем медикам, которые занимаются выхаживанием таких детей: «Они для нас все это время были как большая семья!»

Это на самом деле так. На время ангелами-хранителями, вторыми мамами торопыжек становятся врачи и весь медперсонал. Чтобы помочь крохам окрепнуть и стать здоровыми, в Тульском перинатальном центре работает отделение патологии новорожденных и недоношенных детей.

Наталья Михалькова, заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей главного корпуса Тульского перинатального центра.

— Процент недоношенных детей всегда примерно одинаковый — около 8% от общего количества детей. В год через наше отделение проходит в среднем 400 малышей с разной степенью недоношенности.

Почему дети появляются на свет раньше срока? Чаще всего из-за патологии беременности. Это могут быть инфекционные процессы у мамы, истмико-цервикальная недостаточность (укорочение длины шейки матки во время беременности. — Прим. авт.) — все это может привести к невынашиванию плода.

Чем меньше вес у родившейся крохи, тем больше проблем со здоровьем. Во-первых, это проблемы, связанные с дыханием. Легкие формируются к концу беременности, и чем больше недоношенность, тем легкие более незрелые. Практически все недоношенные дети имеют дыхательную недостаточность, таких малышей подключают к аппарату искусственной вентиляции легких.

Во-вторых, у торопыжек страдает нервная система — может быть внутрижелудочковое кровоизлияние за счет особенностей развития головного мозга. Только у недоношенных детей есть герминативный матрикс, у доношенных его нет — он рассасывается. Из него и происходят желудочковые кровоизлияния. За последние годы из-за высокого уровня помощи таким малышам процент кровоизлияний минимальный.

В-третьих, недоношенные дети входят в группу риска по тугоухости. Это единственный момент, на который врачи перинатального центра повлиять не могут. Закладка слухового анализатора идет внутриутробно, насколько он сформирован, знает только природа. Врачи проводят таким деткам аудиологический скрининг, и если ребенок его не проходит, то его направляют в Центр сурдологии.

К 30 неделям ребенок должен весить от 1 кг 800 г. А бывают детки, которые в 33-34 недели могут рождаться с весом 800-900 г. У этих малышей тоже идет нарушение в развитии и чаще всего — в психоэмоциональной сфере.

После родов торопыжек кладут в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных детей. Там лежат детки, которые нуждаются в поддержке дыхания, в более интенсивном наблюдении.

— Там мамы могут их навещать, — рассказывает Наталья Михалькова. — Мамочки приходят, приносят молоко, общаются с детьми. Самые крошечные торопыжки могут лежать в этом отделении больше месяца. Мамы берут на руки ребенка, прижимают к груди, потому что тактильная стимуляция «кожа к коже» очень важна, это благотворно влияет на развитие нервной системы. Дети успокаиваются.

— Малышам в кювезах создают самые комфортные условия: чтобы было влажно, тихо, тепло, темно — те условия, в которых ребенок развивается внутриутробно. Детям вьются «гнезда» из пеленок, делаются определенные укладки наподобие коконов, чтобы они принимали правильные позы. Ребята из гимназии № 11 вяжут нашим торопыжкам теплые мягкие шерстяные пледы и шапочки, которые не только поддерживают тепло, но и очень приятны на ощупь.

По словам Натальи Михальковой, в их отделении лишних людей не бывает. Как не бывает и равнодушных.

— Работа очень тяжелая и ответственная, плюс большая эмоциональная нагрузка. Все взлеты и падения мы переживаем вместе с родителями. Всегда стараемся их приободрить и сами не падаем духом. В отделении работают люди, которые умеют любить и сопереживать. Они знают, что жизнь и дальнейшее благополучие крохи зависит от них, что нужно быть высококлассным врачом, логически мыслить, понимать и чувствовать.

Всем мамам говорим, что плакать в палате у малыша нельзя. Мама должна быть красивой, опрятной, с улыбкой. А все эмоции — потом, вне палаты. Мамы должны приходить к детям с хорошим эмоциональным фоном, чтобы детки не расстраивались. Когда мама уравновешенная и спокойная — дети такие же, и они лучше выхаживаются, лучше восстанавливаются.

Конечно, родить раньше срока недоношенного малыша — стресс для любой женщины. В начале беременности никто не думает, что что-то может пойти не так. Все планируют красивую торжественную выписку, а тут все случается намного раньше и не по запланированному сценарию. Мамы бывают очень угнетены. С такими женщинами приходится работать и в психологическом плане.

Екатерина Клыкова, врач-педиатр, заведующая отделением катамнестического наблюдения и восстановительного лечения детей.

— К нам попадают все детишки, которые лежат в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей. Наше отделение — очередной этап выхаживания таких деток.

У нас идет динамическое наблюдение за детьми. В течение первого года жизни мы осматриваем детей раз в месяц — насколько ребенок вырос, прибавил в весе, как и что ест. Кроме педиатра, малышей осматривает невролог, травматолог-ортопед, мы берем анализы, проводим УЗИ. На втором году жизни мы ждем малышей уже раз в три месяца, на третьем — раз в полгода.

Детишки, которые родились с весом до 1 кг, по статистике догоняют своих сверстников к 3-5 годам. Те, кто при рождении весил больше килограмма, догоняют сверстников уже к году. Самое важное здесь— правильное питание и любовь родителей, их забота. На самом деле, все в руках мам, а мы, врачи, им просто помогаем. В идеале — грудное вскармливание, но если по какой-то причине его нет, то должна быть правильно подобранная смесь. Объем питания, частота кормлений обговариваются с врачом.

Очень важно правильно и вовремя ввести прикорм. С 4,5 до 6 месяцев — золотое окно для введения прикормов. Недоношенных малышей нужно начать прикармливать кашами, затем добавлять овощи, мясное и фруктовое пюре. Если родители выполняют все рекомендации врача, то развитие ребенка происходит абсолютно нормально.

из истории вопроса

В середине ХХ века выхаживали недоношенных детей с весом 1,5-2 кг. В начале 1980-х шанс на жизнь получали крохи, рожденные с весом 1 кг. А в 2012 году в России был принят закон, согласно которому теперь спасают детей с весом от 500 граммов, рождённых с 22-й по 37-ю неделю беременности.

Малышей можно поделить на три группы: с массой при рождении менее килограмма (экстремально низкая масса тела), от 1 до 1,5 кг (очень низкая масса тела) и более 1,5 кг (низкая масса тела).

