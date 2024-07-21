Не черешней единой: что есть летом для здоровья и удовольствия

Две причины, чтобы любить лето: длинный световой день и много сезонных овощей, фруктов и ягод. Это лучшее время, чтобы разнообразить рацион: попробовать что-то новое и одолеть целое ведро черешни. На что обратить внимание — рассказываем в статье.

Врач-эндокринолог, диетолог, врач высшей категории «СМ-Клиника» Эльвина Бинатова призывает делать акцент на низкокалорийных продуктах, богатых клетчаткой. Они обладают антиоксидантными свойствами, содержат много витаминов и минералов, а ещё приносят удовольствие.

Овощи: баклажаны, кабачки, цуккини, болгарский перец, шпинат, брокколи, помидоры, стручковая фасоль и горошек.

Фрукты: абрикосы, персики, нектарины, сливы, дыни.

Ягоды: клубника, черешня, вишня, крыжовник, черника, брусника, арбуз.

Зелень: кинза, шпинат, розмарин, базилик, укроп, щавель, сельдерей, петрушка, мята.

— Баклажаны, кабачки, цуккини, шпинат улучшают секреторно-моторную функцию желудка и кишечника. Укроп стимулирует выработку желудочного сока, положительно влияя на пищеварение. Абрикосы и морковь содержат каротин, который обладает желчегонным действием. Стручковая фасоль содержит сложные углеводы, которые расщепляются и дают организму большое количество энергии. В сладком перце, крыжовнике, малине, дыне, лайме много витамина С, вишня богата полезным для сна мелатонином, — добавляет Эльвина Бинатова.

Важно учитывать и тот факт, что летом увеличивается риск обезвоживания. Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова напоминает, что каждый день необходимо выпивать минимум 30 мл воды на 1 кг массы тела. В жаркую погоду мы сильнее потеем, а потому теряем больше воды — потребление жидкости нужно увеличить до 40 мл на 1 кг массы тела.

— Для того, чтобы не нарушить работу почек, пить весь необходимый объем жидкости нужно не залпом, а постепенно, небольшими порциями, — подчеркивает Евгения Мельникова. — Для утоления жажды лучше всего подойдут вода, морсы, компоты. А вот алкоголь и напитки с кофеином, напротив, усиливают потерю жидкости, а потому в жару не приветствуются.

Рацион стоит обогащать продуктами, в которых много жидкости. Это, например, зеленые сорта овощей: шпинат, брокколи, спаржа, зеленый горошек особенно необходимы для климата с коротким и непредсказуемым летом. Пигмент хлорофилл, который содержится в их стеблях и листьях, повышает гемоглобин, выводит токсины, уменьшает воспалительные процессы. Подойдет и тыква, она на 90% состоит из воды, содержит натрий и калий, необходимые для регулировки баланса жидкости в организме и поддержания мышц в тонусе. Пектин в составе тыквы мягко очищает кишечник, а тыквенные семечки обладают антипаразитарными свойствами.

Летние сезонные продукты

Летом нам часто не хочется тяжелой и слишком калорийной пищи, однако важно не забывать, что даже в жару в меню должны присутствовать все группы питательных веществ. Помимо клетчатки из овощей, фруктов и ягод, важно получать белки, жиры и углеводы.

Получать белок и жиры можно из мяса, яиц, орехов. Обратите внимание на субпродукты. Почки, сердце, печень менее калорийны, чем мясо, при этом содержат белок, а также витамины группы В, полезные для памяти и работы головного мозга, и витамин D, необходимый для здоровья зубов и костей.