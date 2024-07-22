Проблемы в молодых семьях. Часть вторая

Рассказывает психолог Анна Ахмерова.



Сегодня продолжаем тему начатую на прошлой неделе — сложности и проблемы, с которыми сталкиваются молодые семьи. И сегодня поговорим про: ревность, чувство собственности и личное пространство.

Каким образом ревность становится серьезной проблемой для молодой семьи?



Ревность может стать проблемой и испытанием не только для молодой семьи, но и для семьи с любым стажем. Если это ревность патологическая. В норме мы испытываем ревность к своему партнеру. Даже с точки зрения эволюции, ревность — это чувство, которое необходимо нам для защиты объекта, наиболее подходящего для размножения. Но важно не «перегнуть палку» в проявлении этой самой ревности, а то объект для размножения может нас быстро покинуть.

Теперь серьезно. В психологии ревность рассматривается, как негативное чувство, возникающее из-за неуверенности в себе и и в своей ценности для партнера. Такая ревность очень мучительна не только для того, кто ее испытывает, но и для объекта ревности. Все знают, что ревность толкает человека на самые разные разрушительные поступки: слежка, проверка телефона, скандалы, угрозы, физическое насилие. Все эти действия разрушают отношения и никак не могут послужить сближению партнеров.

В любом случае ревность, так или иначе, может присутствовать в наших отношениях. И здесь нужно в первую очередь разобраться в причинах чувства. Насколько оно рационально (есть ли реальные причины) или иррационально (надуманные причины и образы в голове ревнивца). Если чувство возникает, то об этом необходимо поговорить со своим партнером, рассказать, что вас мучает. Будет прекрасно, если партнер сможет вам помочь справиться с этим и поддержит. И если чувство становится навязчивым, то обратиться к психологу или психотерапевту. Если же у ревности действительно есть причины, то это требует помощи уже семейного психотерапевта. Ревность на самом деле способна «отравить» отношения. Не позволяйте ей сделать это.

Существует устойчивое убеждение, что немного ревности не помешает, что ревность может «подогреть» отношения и разжечь затухающий огонь. Честно? Мое мнение, что это очень сомнительный способ поддерживать интерес партнера. Во-первых, как можно намеренно вызывать ревность? С кем-то флиртовать? Сочинять рассказы о том, как кто-то проявляет к нам интерес? Или заводить реальные знакомства на стороне? Быть загадочной и витающей в облаках? Начать проводить время без партнера? Как вызвать ревность? Как я уже написала выше, у ревности две основные причины: защита от других (а значит страх, что уведут) и не уверенность в себе. Хотите ли вы, чтобы из страха вас потерять, к вам начали проявлять интерес? Хотите ли вы, чтобы ваш партнер начал чувствовать себя еще более не уверенно? Предлагаю каждому самому ответить на этот вопрос.

Вместо попыток вызвать ревность у партнера, я бы предложила почаще вместе где-нибудь бывать, вместе общаться с другими людьми. Где вы и ваш партнер можете увидеть, что вы интересны другим людям. Что вы интересный собеседник и с вами классно проводить время и другим людям. Но делать это не по раздельности, а вместе. Банальный совет о том, что в первую очередь надо быть интересным самому себе, не теряет своей актуальности. И это действительно так. Не надо пытаться заставить ревновать. Надо развиваться и заниматься собой. Вкладывать энергию в отношения и почаще говорить о своей любви.

И уж если совсем говорить прямо, если у человека действительно пропал интерес, то никакая намеренно вызванная ревность его не возродит.

Чувство собственности по отношению к партнеру.



Действительно, после вступление в официальные отношения, у некоторых люди начинают считать, что партнер теперь им принадлежит. И это влечет за собой как положительные, так и отрицательные последствия. Из положительных — чувство ответственности за другого человека, за его благополучие. Из негативных — игнорирование личных границ партнера, его интересов и даже свободы. Опасность в том, что вот такие проявления чувства собственности происходят постепенно и не сразу становятся проблемой. Первое время это даже может восприниматься как проявление любви. А кто-то может действительно попасть под влияние манипуляций и начать верить в то, что после свадьбы он/она и правда теперь собственность супруга/супруги. Но на самом деле, это не имеет ничего общего с любовью, заботой и вниманием.

Любовь никогда не ограничивает свободу другого человека, любовью не может оправдываться жестокое обращение. Или та же патологическая ревность, о которой мы выше говорили. Если партнер делает вам плохо или больно и объясняет это сильной любовью, помните, пожалуйста, это не любовь толкает его на такие поступки, а болезнь. И помочь в этом может только психотерапевт или психиатр.

А как насчет личного пространства, когда люди живут вместе?

Для начала давайте разберемся с понятием — личное пространство. Личное пространство измеряется в двух плоскостях — физическое и ментальное. Физическое — это когда человек нуждается в своем пространстве в материальном выражении: своя комната, свой стол, свой шкаф, то есть те места, где есть только его вещи и предметы, место где он может побыть один или поработать. К личному пространству относятся также деньги — финансы, которые есть у него в распоряжении и человек может тратить их по своему усмотрению. Ментальное или духовное личное пространство — это хобби, общение с друзьями, время на свое психологическое здоровье, возможность побыть наедине с собой и своими мыслями. Также это возможность распоряжаться своими временем, учитывать свои желания. Также личное пространство — это право никого в свое личное пространство не впускать без своего желания.

Когда мы начинаем жить с другим человеком, то наши жизни в прямом смысле начинают переплетаться. И это не всегда протекает радостно. Вообще, быть в близости с другим человеком — это очень сложно :) быть рядом и не пытаться изменить, скорректировать. Когда мы сближаемся мы неизбежно нарушаем личное пространство друг друга. И без этого невозможно сближение. И вначале это сплетение воспринимается как что-то очень желанное, но постепенно нам становится тесно :) после того как мы насытились плотной близостью, утолили жажду обладания другим человеком, нам хочется снова вернуть свое пространство. И вот здесь многие сталкиваются с проблемой отсутствия баланса — как сохранить и близость и личное пространство, не уходя в конфликты. Вначале отношений мы все как сиамские близнецы. Но после необходимо суметь разорвать эту связь, но остаться достаточно близко друг с другом. Вот в этом и есть искусство близких отношений и работа над ними.

Хорошо бы нам всем об этом знать, когда мы вступаем в свои первые серьезные отношения, а особенно когда женимся и выходим замуж.

Вопросы личного пространства обязательно нужно обсуждать до того, как мы начали вместе жить. Если у вашего партнера есть привычки, которые вам не приятны или противоречат вашим жизненным ценностям, не нужно думать, что вы сможете его изменить. Или что вам понравится со временем или что вы сможете не обращать внимание и тд. Обязательно обсудите это с партнером, объясните почему вы к этому так относитесь и почему вам важно, чтобы этого не было в вашей совместной жизни. Ваш партнер вполне может принять решение изменить свои привычки. А может нет. И тогда решение принимать вам — соглашаться с этим или нет. Если не соглашаться, то лучше в отношения дальше не идти. А если соглашаться, то не «пилить» партнера по этому поводу.

Что касается увлечений и хобби.



Мы не вправе требовать от партнера оставлять свои увлечения, если это никак объективно не вредит в первую очередь самому человеку, а во вторую его партнеру. Но есть ситуации, когда например муж отказывается на время от своего хобби или общения с друзьями, чтобы помочь жене с новорожденным ребенком. И это нормально и правильно. И конечно, это не может быть в последствии предметом манипуляций.

Знаете, в любой конфликтной ситуации, когда речь идет об отношениях, мы всегда должны помнить (держать в голове) причины по которым мы соединили свою жизнь с этим человеком. Когда мы спорим и что-то отстаиваем надо задавать себе вопрос — я хочу быть с этим человеком или я хочу с ним расстаться? И тогда, вот увидите, многие споры и ссоры сразу сходят на нет.

Способность понять чувства другого человека — одна из основ крепких и близких отношений.

Прямо сейчас обнимите своих любимых и скажите им как сильно вы цените, что они есть в вашей жизни.