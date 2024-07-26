Ветер в тополях
28 июля в Тульском камерном драматическом театре покажут героическую комедию «Ветер в тополях».
Гюстав, Рене и Фернан проводят свой день на террасе своего дома престарелых. Не главная терраса, а задняя, меньшая, уединенная. Их заинтриговал ветер, раскачивающий тополя на холме напротив, и они решили отправиться туда в экспедицию. Но хватит ли у них сил?
Режиссер спектакля - Алексей Басов.
Автор пьесы - Жеральд Сиблейрас.
Перевод - Гаянэ Исаакян-Арнульд.
Где и когда?
Тула , улица Дзержинского, 8
28 июля 2024, воскресенье
18:30
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