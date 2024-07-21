Дев ждут немалые траты, а у Тельцов все кипит и бурлит на любовном фронте

Овен (21.03−20.04): Вероятно некоторое улучшение положения и самочувствия Овнов. Целенаправленная деятельность должна завершиться успехом. Влияние планет ослаблено. Возможны проигрыш в азартных играх, неожиданные расходы, связанные с детьми или родителями, потеря ценной вещи. Мужчин-Овнов ждет неприятная встреча или тревожное известие.

Про деньги. Возможна весомая прибыль от совместного бизнеса с энергичными партнерами. Это будет способствовать стабилизации вашего материального положения, но от вас понадобятся новые идеи и готовность идти на риск.

Про любовь. Любимый человек может оказаться в тупике, и только вы сможете помочь ему в сложившейся ситуации. Причем даже не делами или советами, просто почаще его обнимайте.

Про интим. В ближайшие дни вам будет всего мало! Даже если в гости пожалует целая команда футболистов/футболисток, и каждый из них почтет своим долгом удовлетворить Овнов по два раза, Овны начнут капризничать и просить еще. Ну, может, целая команда — это и преувеличение, но добавочный «тайм» вам точно понадобится!

Благоприятные дни: 27, 28; неблагоприятные: 23.

Телец (21.04−21.05): В эту неделю Тельцы будут больше настроены на отдых и развлечения, чем на работу. Некоторые из них смогут проявить все свои интеллектуальные и творческие способности. Многие Тельцы будут проявлять энтузиазм скорее после свершившегося факта, нежели до него. Многие будут равнодушны к вещам, которые не имеют к их благосостоянию прямого отношения.

Про деньги. Финансовое положение у вас может быть весьма скромным. Но не беспокойтесь, в ближайшее время ситуация будет медленно, но верно улучшаться. Хотя отпуск потребует немалых затрат.

Про любовь. Ваши отношения с любимым человеком могут измениться, а в какую сторону, о том звезды умалчивают. Многое зависит от вас. Если вы наберетесь терпения и постараетесь не выплескивать накопившийся негатив, то вы станете ближе.

Про интим. Внутри Тельцов все кипит, бурлит, волнуется и достаточно быстро окутывается таинственным туманом. Ореол загадочности вокруг вас так велик, что окружающие в нем запутываются, сбиваются с курса и начинают бродить вокруг кругами. Тельцы же невозмутимо меняют маски и очаровывают всех, кто готов в них немедленно углубиться.

Благоприятные дни: 25; неблагоприятные: 23.

Близнецы (22.05−21.06): Неделя неблагоприятна для широкого общения и установления новых отношений. Конец недели может быть отмечен гармонией и душевным равновесием. Противоречивая неделя, события которой могут проверить на устойчивость отношения Близнецов с их избранниками. Вероятно, что многие убеждения Близнецов будут нуждаться в переосмыслении. Возможно продолжение негативных тенденций прошлой недели, которые многим будет сложно преодолеть.

Про деньги. Важные встречи с партнерами лучше перенести на следующую неделю. Вероятны приятные события, которые изменят ситуацию в вашу пользу. Позвольте себе отдохнуть, а не только работать.

Про любовь. В личных отношениях вам будет сопутствовать удача. Любимый человек сам будет звонить, приезжать, устраивать свидания. Вас ждет немало приятных минут.

Про интим. Близнецам звезды советуют свести все сексуальные контакты к минимуму. Слишком велик риск заполучить какую-нибудь долгоиграющую инфекцию, начиная с банального герпеса и заканчивая одним из трудно выводимых «кокков». Так что быстренько изобретайте благовидный предлог отказать всем вожделеющим и отсыпайтесь всласть!

Благоприятные дни: 24, 28; неблагоприятные: 26.

Рак (22.06−22.07): Неделя благоприятна для финансовых операций. Ракам может представиться возможность значительно улучшить свое материальное положение. Но не все из них будут способны использовать момент — скажутся ошибки и недоработки предыдущего месяца. Благоприятная неделя для контактов, заключения сделок, браков. Звезды расположены настолько хорошо, что любые дела будут удаваться Ракам с первого раза. Многие из них ощутят незримую поддержку высших сил и земных покровителей. Эмоциональная жизнь постепенно будет приходить в норму.

Про деньги. Постарайтесь тщательно распланировать свои траты и не занимать деньги, в этом у вас нет реальной необходимости. Помните, что берете чужие и на время, а отдаете свои и навсегда.

Про любовь. Начинается замечательная неделя для любви и романтических отношений. Конечно, совсем голову терять вам все же не стоит, но побаловать себя кипением страстей можно.

Про интим. Поскольку ваш энергетический любовный потенциал разительным образом будет отличаться от потенциала вашего партнера/партнерши (причем не в его/ее пользу), то вам ничего другого не останется, как удовлетворять себя самостоятельно. Впрочем, и это занятие можно очень даже разнообразить.

Благоприятные дни: 28; неблагоприятные: 22.

Лев (23.07−23.08): Неделя сопряжена с переменами, раскрытием потенциала, обновлением. Уверенность в своей неотразимости, остроумие и оптимизм поставят Львов в центр любой компании. Хорошо путешествовать, расставаться с ненужными вещами и людьми. Звезды не исключают появления на вашем пути небольших трудностей, особенно если ваши замыслы или намеченные дела относятся к разряду рискованных. Не исключено, что вас пытаются запутать или обмануть.

Про деньги. Весьма вероятно, что на работе вас ждут новые задачи и новое начальство. Так что придется многое менять, вникать и подстраиваться. Действовать по шаблону не получится.

Про любовь. Вероятна буря страстей, которая обещает утихнуть лишь к самому концу недели. Постарайтесь все же услышать голос рассудка. От ваших поступков может зависеть многое, упреками вы еще больше отдалите любимого человека от себя, а ласковое слово или взгляд способны творить чудеса.

Про интим. Вас всю неделю будет раздирать на части. То захочется провести время с друзьями, обменяться последними сплетнями из серии «кто с кем и сколько раз». Но как только вы начнете это делать, как сразу пожалеете, что не остались дома со своим возлюбленным/возлюбленной и вместо разговоров не «занялись делом». Кто-то даже будет пытаться совместить общение и секс, однако вряд ли из этого выйдет что-нибудь хорошее.

Благоприятные дни: 22, 27; неблагоприятные: 23.

Дева (24.08−23.09): Неделя символизирует победу добра над злом, светлого над темным. Полезны посещение храма, чтение духовной литературы. Благоприятно проведение детских праздников и мероприятий. Неделя отмечена принуждением, тиранией, претензиями. Девы могут заплатить большую цену за ошибки прошлого.

Про деньги. Увы, но стабильность финансового положения может не очень вас порадовать, а вот траты окажутся немалыми. В среду есть вероятность удачных сделок, но будьте внимательны, не поленитесь заранее проверить документы и все расчеты.

Про любовь. В понедельник вас может ожидать романтическая встреча, весьма перспективная в плане развития отношений. В середине недели может возникнуть конфликтная ситуация. К выходным вы можете окончательно разойтись.

Про интим. Девы попытаются предусмотреть поистине все — но где-то все-таки споткнутся и допустят нелепый промах. Чтобы не попасть впросак и не выглядеть смешным в глазах вашего возлюбленного/возлюбленной — не придавайте мелочам, пусть даже и интимным, слишком большого значения.

Благоприятные дни: 24; неблагоприятные: 23.

Весы (24.09−23.10): Усиливаются аура, способности к достижению намеченных целей, личное обаяние. Это поможет вам изменить существующее положение к лучшему и подняться на новую ступень карьеры. Многие Весы будут способны использовать скрытые резервы жизненных сил. Неделя предполагает приток новых сил и свежих мыслей, реализация которых принесет удовлетворение. Многим Весам повезет и в любви.

Про деньги. Удачное время для шопинга. Пятница — день долгожданных денежных поступлений. В воскресенье постарайтесь не иметь дел с чужими деньгами и чужими проблемами.

Про любовь. Нежданно и негаданно вы можете оказаться в любовном треугольнике, причем даже не в роли третьей стороны. Сохраняйте спокойствие, и вы получите желаемое, избежав выяснения отношений.

Про интим. Ваши любовные приключения будут вплотную связаны с представителями «путешествующих» профессий. Это могут быть проводники и стюардессы, коки и водители-дальнобойщики, альпинисты и туристы. Проще сказать, кто вас точно не вдохновит: это бухгалтеры и продавцы.

Благоприятные дни: 26; неблагоприятные: 28.

Скорпион (24.10−22.11): Вероятны обстоятельства, которые испытают Скорпионов на прочность и умение владеть ситуацией. Начатая работа будет требовать от них напряжения сил. Возможны эмоциональные перегрузки, упадок сил. Неделя связана с работой по укреплению связей в семье, компромиссами и уступками. Начало недели будет сопряжено с неожиданностями, не все из которых окажутся приятными. Реакция Скорпионов на события может быть непредсказуемой и неуправляемой.

Про деньги. Вполне вероятно, что на работе вас ждет повышение. Самое высокое начальство оценит ваши таланты и будет на вашей стороне. Финансовое положение вас порадует. Вы даже получите дополнительную прибыль.

Про любовь. Вас ждет счастье в любви. Цените то, что имеете сейчас. Вас ждут романтические свидания и откровенные разговоры.

Про интим. Согласно пророчеству звезд, вас ожидает многообещающее знакомство с весьма любвеобильным, но бестактным любовником/любовницей. Если вы сможете сориентироваться в ситуации и не будете реагировать на некоторую грубость шуток, то в постели вам очень даже понравится!

Благоприятные дни: 22; неблагоприятные: 27.

Стрелец (23.11−21.12): Неделя неблагоприятна для активного отдыха. Необратимый характер событий заставит Стрельцов-женщин испить до дна как чашу радости, так и чашу горести. Вероятно получение неприятного известия, которое заставит Стрельцов броситься навстречу неизвестности. На их пути могут встать опасности. Многим придется защищать собственное достоинство. Неблагоприятны путешествия, совместные занятия в коллективе. Любовные отношения могут быть весьма обременительны.

Про деньги. Постарайтесь не подводить деловых партнеров, обещая им то, что вы не сможете сделать. На этой неделе следует быть крайне осторожным, не болтайте с кем попало на рабочие темы. В четверг возможны значительные денежные поступления.

Про любовь. Единственное, что может нарушить идиллию этой недели, ваше желание постоянно быть объектом всеобщего внимания. Это может вызвать раздражение и ревность со стороны вашего постоянного партнера.

Про интим. Стрельцам пора выспаться и на время забыть об активной половой жизни. Сначала базовая потребность сна, а потом уже — размножения. И не пытайтесь симулировать возбуждение или как-то искусственно подбадривать организм. Иначе вырубитесь прямо во время полового акта, а это не очень-то красиво. Замучаетесь потом оправдываться.

Благоприятные дни: 23, 27; неблагоприятные: 26.

Козерог (22.12−20.01): Неделя характеризуется преобразованием космической энергии. Неожиданные события могут повлиять на Козерогов двояко. Вероятны крайне противоречивые поступки, беспричинная тревога, недовольство собой, своей работой или окружающими людьми. Неделя предполагает дисгармонию, суету, хаос. Козероги будут не способны к выжиданию, соблюдению сроков, следованию традициям. Многие из них будут совершать торопливые и необдуманные поступки. К удивлению окружающих, они не будут осознавать ошибочность своего поведения.

Про деньги. От вашей общительности будет зависеть уровень вашего финансового благополучия. Вам предстоят переговоры, симпозиумы, совещания. Придется провести на работе несколько больше времени, нежели того требует ваш график.

Про любовь. Вас может потянуть на романтические приключения. Можно не отказывать себе в таком удовольствии. В понедельник и среду вас будут ожидать интересные знакомства, и они смогут затронуть струны вашей души.

Про интим. Ваша наиболее чувственная эротическая зона в ближайшие несколько дней — это пальцы, как на ногах, так и на руках. Договоритесь с вашим спутником/спутницей жизни поиграть в маникюрно-педикюрный кабинет, в который приходит очень известная кинозвезда (конечно, это вы). Так вот, приходит, значит, а ей симпатичный мастер начинает ноготки подстригать, подтачивать, умягчать и поглаживать. Да в глаза ненароком поглядывать...

Благоприятные дни: 26, 28; неблагоприятные: 25.

Водолей (21.01−19.02): Неделя начала перемен. Возможны предложения о смене работы или деятельности. Окажутся успешными коммерческая деятельность и рискованные предприятия. Водолеи смогут добиться успехов в индивидуальном творчестве. Многие найдут понимание и финансовую поддержку у своих почитателей. Благоприятная неделя для творческой деятельности, обмена информацией и опытом работы. Она обещает быть насыщенным интересными событиями и в личной жизни. Водолеи будут способны на экстравагантные поступки. Многие будут не прочь блеснуть своими способностями.

Про деньги. В понедельник или во вторник возможны новые денежные поступления. В среду велик риск конфликтов на работе. Постарайтесь все продумать, прежде чем говорить, так как вероятны недоразумения во взаимоотношениях с партнерами по бизнесу.

Про любовь. В начале недели ощущение одиночества может угнетать и раздражать вас. Не сопротивляйтесь порыву вашей страстной натуры, на сайте знакомств можно найти новую любовь.

Про интим. Согласно утверждению астрологов, в ближайшие дни Водолеи могут слишком погореть на своей доверчивости и открытости людям. Не рекомендуется допускать к себе малознакомых людей, равно как и планировать любые свидания с новым поклонником/поклонницей. Береженого и бог бережет — даже если это в данном случае бог Эрос.

Благоприятные дни: 24; неблагоприятные: 23.

Рыбы (20.02−20.03): Неделя характеризуется творческим отношением к любой деятельности, нестандартным решением проблем. У Рыб возможен энергетический всплеск. Возможно, придет осознание новых истин, которые обогатят внутренний мир Рыб и послужат защитой во всех тяжелых ситуациях. Эта неделя проверит вас на прочность. Существует опасность клеветы и недоброжелательства. Не приближайте к себе ненадежных людей, даже если вас связывала многолетняя дружба.

Про деньги. Авантюры и спонтанные покупки грозят подорвать ваш бюджет. Однако это совсем не означает, что в магазин совсем нельзя заходить. Только помните, что именно вам нужно приобрести, а не хватайте все, на что ляжет глаз.

Про любовь. Неделя принесет гармонию чувств и возможностей их выражения. Будьте смелее и откровеннее. Пришла пора признаться в любви своему избраннику.

Про интим. В ближайшие несколько дней усилится тяга к оральной эротике, что позволит предстать перед своими возлюбленными в новом свете. Повергая их в изумление бесчисленными вариантами способов дарить оральные ласки, вы заработаете репутацию настоящего профи по этой части. Правда, не исключено, что одновременно очень потянет на спиртное, что может помешать взаимным наслаждениям, но при должном контроле со стороны партнера/партнерши рвение легко направить в «нужную» сторону.

Благоприятные дни: 27, 28; неблагоприятные: нет.