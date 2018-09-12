DEPECHE BOAT
Единственный российский трибьют-проект культовых #DepecheMode — группа #DepecheBoat
Любите ли вы группу Depeche Mode так, как любим ее мы? Тогда вы нас поймёте. Мы специально собрали нашу группу, чтобы играть их лучшие хиты — потому что это великая музыка, мы выросли на ней, она изменила наш мир. Мы исполняем эти песни максимально близко к оригиналу — в знак уважения к этим великим британцам и всему, что они сделали для мирового электро-рока. Мы даже выглядим, как они, наши кумиры.
Да, мы не Depeche Mode. Но мы готовы исполнить для вас их лучшие хиты с тем же драйвом и той же отдачей. Вы их фанат? Мы тоже, поверьте. Вжарим по «депешам» 14 сентября в Harats pub Tula!
Depeche Mode Forever!
Вход — свободный
Бронь столов — 525 -025.
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 19
14 сентября 2018, пятница
22:00