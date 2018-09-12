афиша
афиша
Регистрация
DEPECHE BOAT

DEPECHE BOAT

Единственный российский трибьют-проект культовых #DepecheMode — группа #DepecheBoat

Любите ли вы группу Depeche Mode так, как любим ее мы? Тогда вы нас поймёте. Мы специально собрали нашу группу, чтобы играть их лучшие хиты — потому что это великая музыка, мы выросли на ней, она изменила наш мир. Мы исполняем эти песни максимально близко к оригиналу — в знак уважения к этим великим британцам и всему, что они сделали для мирового электро-рока. Мы даже выглядим, как они, наши кумиры.

Да, мы не Depeche Mode. Но мы готовы исполнить для вас их лучшие хиты с тем же драйвом и той же отдачей. Вы их фанат? Мы тоже, поверьте. Вжарим по «депешам» 14 сентября в Harats pub Tula!

Depeche Mode Forever!

Вход — свободный

Бронь столов — 525 -025.

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
14 сентября 2018, пятница
22:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.