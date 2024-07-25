2D-художница Дарья Миронова о создании мобильных приложений, зарплате и бесплатных тестовых

В 18 лет Дарья Миронова создает интерфейсы для компьютерных игр, иконки, экраны загрузки, персонажей и их окружение. Она расскажет о пути в игровой индустрии и о том, откуда черпает вдохновение.



Дарья Миронова.

– Как выглядят 2D-игры?

– Это какие-то не особо замысловатые игры, В них, например, нужно собирать ряды бусин или готовить еду на время. Одна из популярных – «Homescapes». Еще, наверняка, многие знают «Весёлую ферму». Ничего сложного для восприятия.

– Как ты начала карьеру?

– Рисую, сколько себя помню. Окончила художественную школу с дипломом, затем поступила в художественное училище. Училась на художника-постановщика, работала с театральными костюмами и со спектаклями. Изначально планировала учиться на художника-живописца, но не вышло. Преподавания в колледже не было никакого, нам просто ставили натюрморты и говорили «рисуй, как видишь». Там я не доучилась и решила устраиваться на работу. Примерно год посвятила созданию портфолио, чтобы попасть в компанию.

Дополнительно занималась с преподавателем и покупала курсы. Можно сказать, это поставило меня на ноги. В будущем планирую получить образование заочно, для корочки. Вдруг понадобится в резюме.

– Что вдохновило выбрать эту профессию?

– Мой дядя – директор художественной школы. Всё детство за ним наблюдала, он часто меня брал с собой на занятия. Из-за этого и поступила в художественную школу. А впоследствии уже сама начала изучать различные направления рисования. Мне никогда не нравилось рисовать с натуры. Мне нравится именно цифровое рисование. Рассматривала разные направления, и в итоге остановилась на этом.



Работы Дарьи Мироновой.

– Люди часто путают геймдизайнера и 2D-художника. Это две разные профессии?

– Да! Геймдизайнер вообще не связан с рисованием. Он придумывает сюжет игры, механику, графику. А художник делает то, что геймдизайнер утвердил с генеральным директором. Мы исполнители, мало что придумываем. Геймдизайнеры дают наводку, пишут все, что нужно сделать, а мы это рисуем.

– Что в работе тебе больше всего не нравится?

– Сейчас я работаю в компании, где все автоматизировано, нет полета творчества. Каждый день однотипные задачи. Это не нравится.

– Как проходит процесс рисования?

– Мне пишет заказчик с описанием того, что ему нужно. Я называю примерные сроки, цену, получаю аванс и сажусь за работу. Ищу референсы на Pinterest, делаю наброски, утверждаю их с заказчиком. Если все устраивает, начинаю делать покрас. И так на каждом этапе: присылаю заказчику, он вносит правки, я их вношу. Довольно нудный процесс.

Сроки работы зависят от заказа. Если это какой-то персонаж, ну, пусть в жанре семи-реализм, я беру время с излишком. Чисто работа человека занимает примерно сутки, но я не могу работать целый день без перерывов. так что разбиваю примерно на неделю.

– Какой самый большой твой проект?

– Делала концепты персонажей и окружение для «Шутера». Это стрелялка на подобие «Counter-Strike: Global Offensive». Я рисовала персонажей, после по ним создавали уже 3D-модели. Это была игра для компьютера.

Еще занималась рисованием игры для КВ Production (студия по разработке программного обеспечения полного цикла, выполняет все этапы создания мобильного приложения и его продвижения на рынке, –Прим. авт.) «Дракон и Енот». Ее можно найти ВКонтакте.

– Какой примерный чек за одного персонажа?

– Это очень условное понятие. Во-первых, важно будет ли проект перепродан. Если впоследствии он пойдет на продажу, то мне нужно передать авторские права на работу, чтобы ее могли продавать и дальше. Тогда чек становится намного выше. Если это просто заказ для какой-то маленькой игры, то персонаж стоит до пяти тысяч рублей.

Еще все зависит от компании и вероятности того, что эта игра выстрелит по итогу. Если она есть, чек ставится выше.

– Какие у тебя планы на будущее?

– Планирую делать портфолио и уходить в графику для компьютерных игр. Мобильные – не совсем то, что я изначально хотела. Это просто более легкий вход в профессию.

– Обязательно ли быть геймером, чтобы стать 2D-художником, ?

– Нет. Есть куча художников, которые терпеть не могут игры. Но если вы играете, это большой плюс. Во время игр развивается насмотренность.

Если не играешь, то ты можно искать запросы на какие-то игры в Google. Чаще всего геймдизайнер выдает тебе уже готовые референсы.

– Какие игры или художники оказали влияние на твой стиль?

– Игра «World of Warcraft»! Наверное, каждый 2D-художник скажет, что рисовка Blizzard Entertainment (американский разработчик и издатель компьютерных игр, Прим. авт.). Это одна из лучших в плане графики для игр.

За художниками сильно не слежу, но могу выделить Веру Величко. Она русский художник, у нее своя кампания. Она тоже начинала с 2D-художника, а сейчас ушла в свой стиль. В целом, думаю, буду придерживаться примерно её пути.

– Как ты улучшаешь свое мастерство?

– Постоянная практика на чем-то новом и том, что выше тебя по уровню. Ты берешь каких-то художников, у которых больше навыков, и пытаешься либо перерисовать их работы, либо подстроиться под их стиль. И еще важно постоянное возвращение к базе все время, потому что она забывается. Анатомия, все фигуры и так далее, это нужно повторять.

– На чём ты рисуешь? Есть какое-то специальное оборудование?

– Начинала с обычной доски-планшета. Это называется графический планшет. Он без экрана. К нему очень тяжело приспособиться, когда только начинаешь. Потому что ты смотришь в экран компьютера, а рисуешь на столе. Если ты до этого рисовал все время на бумаге, тебе будет непросто привыкнуть. Сейчас я уже перешла на планшет с экраном.

– Можно ли рисовать только компьютерной мышкой?

– Есть люди, которые рисуют мышкой, но это усложнение работы, потому что развитие будет намного медленнее идти. Тех же плавных линий ты вряд ли добьёшься. Это возможно, но сложно.

– Насколько сложно попасть в компанию?

– Даже не в BigTech (термин, который обозначает крупнейшие технологические компании, обладающие значительным влиянием и доминирующим положением на рынке сферы IT, – Прим. авт.) попасть очень тяжело. За этот год количество вакантных мест уменьшилось, плюс многие компании ушли из России. Я бы сказала, что сейчас на одну вакансию претендует человек 500 точно, если не 1000.

Если зайти на hh.ru, вы найдете максимум две вакансии 2D-художника, и это на всю страну!

– А как проходит собеседование?

– С практики. Сначала смотрят твое портфолио. Если ты подходишь, тебе присылают тестовое задание. Чаще всего оно бесплатное, потому что сейчас, опять же, рынок упал. Раньше за него ещё и платили.

Если выполнение тестового устраивает, тебя приглашают на собеседование. Оно нужно, чтобы познакомиться, но это формальности. Чтобы отказали на этапе собеседования, нужно быть очень плохим человеком.

– Какой совет ты можешь дать начинающим 2D-художникам?

– Практика и только практика! Всё время рисовать. Это единственное, что можно сделать для развития в профессии.

Есть много курсов и книг, но это скорее дополнение к рисованию. Если просто изучать теорию, ничего не выйдет.

Авторы текста Ариана Рыбакова, Анна Баженова, Дарья Матвеева.