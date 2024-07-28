«Афинская школа» в Октаве: пространство, скульптуры и игра с привидениями

В кластере открылась инсталляция, позволяющая посмотреть на античность в контексте современности.

В тульском кластере «Октаве» открылась выставка «Античная школа». Создатель выставки Роман Сакин представил историко-художественный проект воображаемой школы, которая наследует учения и практики античности в современном контексте.

В четырех залах воссоздали филиал афинской школы с фрески Рафаэля. Но есть нюансы: учение школы сильно одичало и изменилось в изоляции, а скудные запасы античности кончились или потерялись. Так школе пришлось создавать свою античность из окружающего мира. Это не просто экскурс в древность, это новый взгляд.

Выставка была подготовлена совместно с командой Антона Козлова, коллекционера и автора проекта «Пока все дома у Антона» на YouTube.

Учение в афинской школе основано на восприятии пространства человеком. Тема занятий определяется в начале дня, а потом прорабатывается на четырех уроках.

В афинской школе расписание, которому позавидовал бы любой современный школьник. Учебный день состоит их четырех уроков: прогулки, обеда, тихого часа и труда.

На прогулке ученики наблюдают за объектами, связанными с темой дня, на обеде делают из еды скульптуры и съедают их после демонстрации и обсуждения, на тихом часе лежат и думают, и рисуют эскизы для следующего урока.

На труде ученики создают произведения искусства, связанные с темой дня.

В классе вместо парт — песочницы, в которых можно чертить и устанавливать пространственные схемы.

На стенах кабинета — таблицы с основными формулами учения.

В столовой в тарелках на столе, оставленных учениками после обеда, скульптуры из костей.

На стенах прекрасные образцы новой античности.

В последнем зале выставки — интерактив. В спальне — мистический розыгрыш учеников, которые во время «тихого часа» оставили в место себя взлетающие с кроватей привидения, сделанные из простыней.

Увидеть выставку своими глазами может любой желающий. Выставка пробудет в «Октаве» до 3 ноября. Вход платный.