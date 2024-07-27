Викинги и метатели копей в Лихом городе: в Чекалине состоялся фестиваль «Окский плёс»

27 июля гости фестиваля переместились в средневековую Русь. Над трансформацией времени и пространства поработали актеры, ремесленники и реконструкторы.

Город Чекалин обрел свое современное имя только в 1944 году, а до этого именовался Лихвин, который вырос из Лихвинской крепости. На месте, где она когда-то стояла — в парке «Соборная гора» на исторической площадке «Лихой город» в субботу состоялся межрегиональный фестиваль культурного содружества «Окский плёс».

В открытии фестиваля принял участие председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев:

— От всей души приветствую вас в центре старинного Лихвина! В исторической обстановке фестиваля по-другому просто невозможно назвать этот замечательный городок. Он существует больше четырех с половиной столетий существует. Маленький, да удаленький, как говорят на Руси. Лихвин, Чекалин — всегда играл заметную роль: оборонительную, торговую, а в наши дни — туристическую. Радостно видеть, как преобразился этот самый маленький город России за последние годы благодаря федеральным и региональным проектам. Конечно, все мы безмерно благодарны Алексею Дюмину за его инициативы, которые позволили привлечь значительные средства на благоустройство и создание нового облика старинного города. Но самое главное, это все-таки вклад жителей. Именно вы — главная движущая сила всех позитивных перемен! Спасибо вам за любовь к малой родине, спасибо за ваш труд!

Депутат облдумы Дмитрий Афоничев родом из Чекалина, поэтому тоже посетил «Окский плёс»:

– Прекрасные люди, прекрасное место, прекрасная погода – это слагаемые успеха сегодняшнего фестиваля. Эта земля мне тоже близка – отсюда родом мои предки. Поэтому приезжаю сюда с большим удовольствием. С праздником, дорогие друзья!

Центральной точкой фестивальной площадки стала импровизированная главная площадь Лихого города. Здесь «горожане» могли узнать новости, встретить важных и почтенных его жителей, послушать средневековых музыкантов и скоморохов.

Неподалеку расположилась ремесленная слобода. Ее умельцы учили всех желающих превращать металл в доспех, глину — в посуду, нить — в ткань, а краску — в узор.

Одной из ярких площадок, привлекающей внимание посетителей, стал средневековый токарный станок.

— Археологических находок такого станка нет, но при раскопках обнаружено много посуды, которая была выполнена на подобном станке. Она использовалась как на Руси, в частности в Новгороде, так и в Дании. Вероятно, на таком станке изготавливали заготовки для посуды, а после уже доделывали вручную, — рассказал Сергей Ионов, руководитель тульского клуба исторической реконструкции «Skjöld» («Скьёльд»).

Участники клуба «Skjöld» занимаются реконструкцией материальной культуры и быта славян и их соседей IX–XI века. На фестивале они рассказывали о быте викингов. И не спроста:

— Есть находки в Супрутском городище, говорящие о том, что там проживали когда-то скандинавы. Нам близок скандинавский дух, он, несомненно, был близок и славянам. О славянах мы знаем не так много, но через призму тех народов, которые жили рядом и контактировали с ними, можем узнать чуть больше. Верования, одежда были схожи. Были налажены тесные торговые связи. Например, русский север — поморы во всю торговали с Норвегией и имели свои фактории там. Связи очень тесные были, в том числе с Тульской областью, — пояснил Сергей Ионов.

Особое внимание посетителей привлекала средневековая кузница, состоящая из глиняной чаши и мехов.

— Сегодня гости фестиваля изготавливают по старинным технологиями небольшие изделия — пряжку или брелок. Но в 13 — 14 веках аналогичным способом ковали абсолютно все, что мог создать кузнец, вплоть до наконечников для копей и другого оружия, — рассказал Александр Емельяненко, представитель клуба исторической реконструкции «Орден возрождения».

Житель Киреевского района Валерий Маршалкин — поклонник подобных фестивалей. Мимо кузницы не смог пройти:

— Я не кузнец по профессии, но увлекаюсь этим ремеслом, но у меня электрический кузнечный станок. Поэтому решил попробовать поработать по старинной технологии. Ну, конечно, на ней сложнее - тут только успевай поддувать меха! Но, с другой стороны, это интереснее.

Проверить свою меткость и пострелять из лука или попробовать свои силы в метании копья желающих тоже было хоть отбавляй. Как правильно ими владеть рассказывал и показывал Виктор Холин, представитель клуба исторической реконструкции «Орден возрождения»:

— Копьями и луком была вооружена конница, причем на протяжении достаточно длительного времени — с 12 по 18 века. Такое оружие применялось в ближнем бою. Конечно, тогда искусство владения осваивалось буквально с детства. Но и сейчас оно интересно всем от мала до велика.

Яна Бондарева приехала на фестиваль из Дубенского района с детьми, супругом и племянником:

— Нашим детям нравятся подобные мероприятия, и мы активно поддерживаем их. Это наша история, с которой их обязательно надо знакомить, давать попробовать подержать в руках старинное оружие, попробовать угощения. Здесь очень приятная атмосфера.

Торговые ряды никого не оставляли равнодушными: обереги на все случаи жизни, украшения из заморских стран от лучших мастеров для красавиц, доспехи для воинов и милые игрушки для детей, удобная обувь и красивая одежда.

На Дружинном дворе состоялись показательные выступления — удалые воины предлагал гостям помериться силой и проявить молодецкую удаль. А на Конюшенном дворе рассказывали, как ухаживать за лошадьми и помогут освоить элементарные навыки верховой езды.

На фестивале побывал и член попечительского совета Тульского военного суворовского училища Михаил Борщев:

— Очень хорошая традиция — проводить подобные фестивали. Они возрождают наши исторические ценности. Все очень здорово организовано, много людей, прекрасные активности. Это отличная точка привлечения для туристов. На этом фестивале особая атмосфера: русское зодчество, традиции, костюмы, угощения, мастер-классы. Это наша история, наша Родина.