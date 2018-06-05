Толстой Weekend: Война и мир

Аудиоспектакль-прогулка «Война и мир» режиссера Евгения Маленчева, драматурга Юлии Поспеловой, художника Анастасии Бугаевой и композитора Григория Полухутенко.

Спектакль-путешествие основан на дневниках, письмах, воспоминаниях Льва Толстого и его жены Софьи Андреевны, также в тексте будут использованы фрагменты романа «Война и мир». Аудиоспектакль даёт возможность остаться наедине с текстами Толстого, по новому увидеть усадьбу и понять что-то о себе и жизни вокруг.

Неожиданный формат проекта — прогулка в наушниках — позволит каждому получить свой собственный уникальный чувственный и эмоциональный опыт, а живое пространство усадьбы, внутри которого развернется действие, поможет максимально погрузиться в историю сложных человеческих взаимоотношений.

Принять участие в аудиоспектакле-прогулке можно в любое время с 10.00 до 20.00. Начало на главной аллее у пруда.

Стоимость: 550 р.