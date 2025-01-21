Обязательная регистрация домашних собак в Туле: как будет работать закон?

А кошек обязательно регистрировать? А штрафы будут? Отвечаем на важные вопросы нового законопроекта.

Обязательное чипирование домашних собак в Тульской области планируют ввести с 1 января 2026 года. Проект нормативной базы сейчас находится на стадии рассмотрения.

Напомним, регистрации подлежат все домашние собаки, проживающие на территории региона. Щенки должны быть зарегистрированы не позднее 3 месяцев со дня их рождения, а животные, ввезённые из других регионов или стран либо просто приобретенные, — в течение двух недель после прибытия.

Что касается кошек, то регистрация их на данный момент не обязательна и может быть проведена по желанию владельцев.

Регистрировать животных будет ГУ ТО «Тульское объединение ветеринарии», отделения которых есть в каждом районе. Регистрировать будут в электронном виде, присваивая животному уникальный буквенно-цифровой идентификационный код. Само животное чипируют.

Также законопроект предполагает запрет самовыгула собак, а также выгул животных без поводка. Кроме того, собак запретят содержать в местах общего доступа, например подъезд и т. д.

За нарушение правил содержания животных будут предусмотрены штрафы:

физлицам — от 1500 до 3000 рублей,

должностным лицам — от 5000 до 15 000 рублей,

юрлицам — от 15 000 до 30 000 рублей.

Ожидается, что переходный период до вступления в силу закона начнется в Тульской области с марта. До конца года собак можно будет зарегистрировать бесплатно. С 2026 года эта услуга может стать платной.