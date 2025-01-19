Последствия атаки БПЛА в Узловском районе: пожар, выбитые окна домов и школы

https://t.me/nnterehov

Николай Терехов рассказал о ликвидации последствий атаки БПЛА на Узловский район в ночь на 18 января.

«Кроме предприятия, которое атаковали, была попытка атаковать жилой массив. К счастью, никто не пострадал».

По словам Терехова, в трех жилых домах точечно выбило окна, зацепило и окна узловского ЦО № 14.

Глава поблагодарил полицию за поддержание порядка и МЧС, сотрудники которого быстро справились с огнем на атакованном БПЛА предприятии. Напомним, там вспыхнула цистерна с горючим.

«Ликвидацией последствий атаки беспилотников руководил лично губернатор Дмитрий Миляев, — сказал Терехов. — Сейчас работают управляющие компании. Это показало, что мы готовы к таким ЧС».

Как сообщил Терехов, на месте происшествия активно работают городские коммунальные службы и управляющие компании. Ночью в ДК «Ровесник» был развернут пункт временного размещения. К счастью, жителям он не понадобился, жилищно-коммунальный и энергетический комплекс функционируют в штатном режиме.

Жителям оказывают всю необходимую поддержку. Заявки принимаются по телефону ЕДДС +7 (487) 316-36-05.