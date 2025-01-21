«Несите топор, руки ему отрубать буду»: сотрудница тульского супермаркета избивает и унижает мужчину. Видео

В редакцию Myslo обратились жители Зареченского округа. По их словам, в одном из сетевых супермаркетов на улице Пузакова сотрудница магазина систематически оскорбляет и избивает людей. Судя по всему, исключительно тех, кто попадается на мелких кражах.

На видеоролике, присланном в редакцию, сотрудница магазина отводит в подсобное помещение какого-то выпивоху и нещадно его избивает. Женщина отвешивает ему пощечины и оплеухи, бьет стаканом по пальцам, а потом и вовсе угрожает ножом. Периодически она просит принести ей топор, чтобы якобы отрубить руки пойманному бедолаге.

— Её поведение крайне вызывающее, а безнаказанность только усиливает ее уверенность в том, что она может продолжать действовать подобным образом. Несмотря на многочисленные жалобы, руководство магазина не принимает никаких мер для решения проблемы. Такое поведение недопустимо и должно быть пресечено, — заявили обратившиеся к нам люди.