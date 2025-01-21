  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. «Несите топор, руки ему отрубать буду»: сотрудница тульского супермаркета избивает и унижает мужчину. Видео - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
«Несите топор, руки ему отрубать буду»: сотрудница тульского супермаркета избивает и унижает мужчину. Видео

«Несите топор, руки ему отрубать буду»: сотрудница тульского супермаркета избивает и унижает мужчину. Видео

Ведет борьбу с мелкими воришками доступными способами, так сказать.

В редакцию Myslo обратились жители Зареченского округа. По их словам, в одном из сетевых супермаркетов на улице Пузакова сотрудница магазина систематически оскорбляет и избивает людей. Судя по всему, исключительно тех, кто попадается на мелких кражах.

На видеоролике, присланном в редакцию, сотрудница магазина отводит в подсобное помещение какого-то выпивоху и нещадно его избивает. Женщина отвешивает ему пощечины и оплеухи, бьет стаканом по пальцам, а потом и вовсе угрожает ножом. Периодически она просит принести ей топор, чтобы якобы отрубить руки пойманному бедолаге.

— Её поведение крайне вызывающее, а безнаказанность только усиливает ее уверенность в том, что она может продолжать действовать подобным образом. Несмотря на многочисленные жалобы, руководство магазина не принимает никаких мер для решения проблемы. Такое поведение недопустимо и должно быть пресечено, — заявили обратившиеся к нам люди.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 11:15 +4
Другие статьи по темам
Прочее
обращение читателейТулапроисшествиябоевая охранницасупермаркетизбиениепобои
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
С 2026 года в Тульской области вводится обязательная регистрация собак
С 2026 года в Тульской области вводится обязательная регистрация собак
В Кимовском районе у предпринимателя забраковали декларацию на 250 тонн овса
В Кимовском районе у предпринимателя забраковали декларацию на 250 тонн овса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.