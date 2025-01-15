Что было на месте сгоревшего здания военного госпиталя: история старинного дома

Фото из архива автора.

Долгое время здание на Советской, 15 было одним из архитектурных символов Тулы. О женской гимназии, ее ученицах и о застрявшем под уродливой аркой грузовике – в нашем материале.

Пободались с КамАЗом

А ведь на самом деле глобальная реконструкция центра Тулы фактически началась именно с этого дома.

Долгое время вид на него перегораживала уродливая перемычка между зданием бывшей гимназии и бывшими новыми торговыми рядами, сооруженная еще в 1930 году.



Арка между двумя зданиями с лозунгом «Слава труду!» 1950-е гг.

Идиллия вдруг нарушилась в апреле 2001 года, когда на бывшей Жигалинской улице, в нынешнем Союзном переулке, вопреки всем запрещающим знакам появился грузовик КамАЗ из Нижнего Новгорода. Существующую на высоте пары метров перемычку между домами он то ли не заметил, то ли решил проскочить на русский авось. Не вышло: грузовик, не вписавшись по высоте, намертво застрял под аркой.

Когда начали спускать давление в колесах, пытаясь выдернуть застрявшую машину, балка недвусмысленно затрещала, обещая рухнуть на головы спасателей. Тут уже возмутились работники госпиталя — в этой арке проходили все их коммуникации, разрушения здания они допустить никак не могли.

Чтобы решить дело миром, собралась представительная комиссия. Приехал из Нижнего Новгорода президент фирмы — хозяйки КамАЗа, от управы Тулы прибыл начальник ГУМЖХ Виталий Кислюк, другие официальные лица. В результате долгих переговоров составили проект по восстановлению и ремонту здания. Сошлись на том, что заниматься восстановительными работами будет ГУМЖХ, оплачивать работы — фирма из Нижнего Новгорода, а часть материалов предоставит аэромобильный госпиталь.

Пока проблему не решили окончательно, злополучный КамАЗ служил подпоркой затрещавшей по всем швам арке. В придачу место происшествия оградили заборчиком, чтобы что-нибудь не рухнуло на голову какому-нибудь любопытствующему.



Фото Старая Тула

Вот так впервые за долгие годы общественности намекнули, что вообще-то сие чудо архитектурной мысли тут совсем ни к чему. Хотя после того, как КамАЗ «откинулся» из своего заточения, оказалось, что проще поставить вместо него уродливые железные подпорки, но не лишать военных ценной воздушной коммуникации.

Только в 2012 году арку, наконец, демонтировали, и все наглядно убедились, насколько же без нее памятники архитектуры имеют величественный вид.

В советское время этим зданиям вообще не везло, они часто меняли хозяев. Здесь размещался банк, почта, торговое помещение «Тулваты», средняя школа № 7, общежитие курсантов Оружейно-технической школы — сама школа находилась рядом, в помещении бывшего епархиального училища; гостиница квартирно-эксплуатационной части. В годы Великой Отечественной войны в здании устроили госпиталь, да так он и остался.



Первая женская гимназия.

Вообще же, исторически в этом здании располагалось Тульское женское училище, а с 1870 года — 1-я Тульская женская гимназия. Хотя место для учебного заведения, да еще и для барышень, было не самое удачное. Рядом — шумный Жигалинский рынок, на Жигалинской улице — винная лавка. Около самой гимназии постоянно шастали барышники, которые тут же, на тротуаре, покупали пиджаки, сапоги, брюки и прочий домашний скарб бедного или спившегося люда. В общем, пример для подрастающего поколения тот еще.

Происходящие во время торга сцены выглядели особенно назидательно для идущих по тротуару домой учениц и гимназии, и соседнего женского епархиального училища.

Если судить по старым открыткам, то на первом этаже гимназии располагались когда «Центральное депо готового платья», когда магазин Венского платья, когда магазин часов. Ну тоже так себе соседство.

Учили шить и немецкому языку

Гимназия здесь была образована 24 мая 1870 г. на основе женского училища первого разряда. Учебные планы женских гимназий были схожи с планами подобных мужских учебных заведений, за исключением изучения древних языков.

Помимо общеобразовательных предметов, преподавали немецкий и французский языки, танцы, гигиену, педагогику.

В программу обучения входило также пение и предметы по выбору учениц: рукоделие, французский и немецкий языки, рисование и танцы. В начале двадцатого века, как и в мужских учебных заведениях, здесь преподавали популярную в то время чеш­скую сокольскую гимнастику.



Выпуск 1911 г.

С 1912 года стали устраивать выставки ученических работ по рукоделию и рисованию, посмотреть которые приглашали всех желающих. В первый год экспонаты разместили в двух комнатах, потом в трех. Эти выставки показывали особенности процесса обучения. Наглядно было видно, что на рукоделии гимназистки идут от изучения простых швов и шитья детских распашонок до создания полного женского костюма и изящных вышиваний, а по рисованию — от проведения прямых линий и примитивных рисунков до выведения художественных картин.

Причем по рукоделию были представлены не отдельные наиболее удачные работы, а однородные работы целых классов. То есть все убеждались, что каждая гимназистка приобретает в этих стенах ценное для жизни умение шить.

В 1902 году был надстроен третий этаж. Таким образом, в здании гимназии было пятнадцать классов, каждый на двадцать одну парту.

Это важно: в то время вели борьбу с перенаселенностью классов. Иногда руководители гимназий в погоне за прибылью набирали классы по сорок и даже более учеников — это считалось неправильным. Также в гимназии была кухня и две столовые, квартира начальницы гимназии, комнаты учителей и учительниц, библиотека и кабинет для хранения учебных пособий, умывальные комнаты и туалеты. Позже был устроен буфет и еще одна столовая.

Плата за обучение в гимназии составляла сначала 30 рублей в год и 75 руб. в старших классах. В 1914 г. плата была существенно повышена — до 70 и 85 руб. Впрочем, в связи с военным временем стоимость жизни тогда резко выросла.



Кабинет начальницы гимназии.

Для малообеспеченных (недостаточных) учениц учредили несколько стипендий, а кроме того, проводились в их пользу благотворительные концерты, устраиваемые родительским комитетом, и другие мероприятия. Так, например, в 1881 году прошло магическое представление г. Джиордана, половина сбора с которого поступила в пользу неимущих воспитанниц тульской женской гимназии. Начальнице тульской женской гимназии было отослано 36 руб. 80 коп.

Приемные экзамены для лиц, желающих войти в число учеников гимназии для поступления в приготовительный и другие классы, проводились в первой половине мая.

Исследовательница истории гимназии Юлия Антонова в «Тульском краеведческом альманахе» приводила такие сведения о сословном составе учениц за 1905 г.: среди воспитанниц преобладали дочери личных и потомственных дворян (29,4%), мещан (28%); значительное число составляли дочери почетных граждан и купцов (20,2%), крестьян (14,5%), значительно меньше — из духовного сословия (3%), иностранного подданства (1%) и прочих сословий (3%). Данные медицинского осмотра учениц в 1914 г. позволяют сделать вывод о невысоком уровне материального положения семей воспитанниц и практически полном отсут­ствии гигиены.



Дортуар пансиона.

Тезис о том, что здесь учились дети многих видных деятелей Тулы, подтверждают, например, сведения о выпуск­никах 1912 года. Восьмой класс окончило 56 учениц. Из них с золотой медалью — 13. Это Эстер Анвар, Мария Бирюкова, Александра Винокурова, Наталия Гольтякова, Ларисса (с двумя «с»!) Григорьева, Августа Конова, Ольга Попова, Нина Проплотина, Любовь Серегина, Александра Тюнина, Лена Замятнина, Галя Соколова и Евгения Тимофеева. С серебряной медалью окончили курс шесть учениц: Евгения Гевелинг, Елена Покровская, Мария Завенягина, Любовь Любомудрова, Валентина Плужникова, Герта Юргенсон. Не будем строить домыслы. Но те, кто читает краеведческую литературу, наверняка натолкнулись на знакомые фамилии.

Ф. М.

Юлия Антонова также обращает внимание на то, что в начале работы гимназии были проблемы, связанные с поведением учениц. На заседаниях педагогических советов, которые и существовали для обсуждения учебных и воспитательных вопросов, регулярно снижались баллы «за неделикатное обращение к преподавателям», «неуместные выходки с преподавателями», «дурное влияние на других», за опоздания, смех во время уроков, дер­зость и непослушание, беспечность и небрежность в занятиях.

Софья Сытина, преподавательница гимназии, в своих воспоминаниях пишет, что споры на педагогических советах доходили иногда и до резких слов, повторялись очень часто и «заставляли меня после совета прибегать к успокоительным каплям».



Педагогический персонал.

Что же до сути конфликтов, то она рассказывает, например, такую чудесную историю известной впоследствии в Туле женщины-врача Александры Николаевны Кидаловой, которую едва не исключили из седьмого класса гимназии.

«Хорошо, что она была умна и сама помогла мне вывести ее из беды. У нее был громкий грудной голос, отчего слова ее могли казаться резкими совершенно помимо ее сознания. За громко сказанные ею слова про одного учителя и признанные директором за дерзкую критику на совете был поднят вопрос о ее исключении. Хорошо, что большинство преподавателей заступились за Алекс. Никол., говорили о ее безукоризненном поведении и помогли смягчить приговор, ограничив его решением заставить Кидалову просить извинения у оскорбленного учителя наедине.

— Да я с радостью сделаю это хоть при полном собрании учениц, — заявила мне Кидалова. — Я совсем не хотела оскорбить Ивана Васильевича и нахожу в своих словах скорее похвалу, чем порицание учителю.

У меня гора свалилась с плеч, а Кидалова принесла Ясинскому вежливое и правдивое извинение.

Нужно было видеть, как сконфузился Ясинский, нагнувшись над журналом, когда громадная Кидалова стала во весь свой рост и торжественно, при всем классе, произнесла своим басистым голосом: «Иван Васильевич, извините, если я вас неумышленно оскорбила. Я глубоко уважаю вас и никогда даже в душе не имела ничего против вас. „Ясинский засиживается в библиотеке так же, как и на уроках“ сказала потому только, что сама спешила туда за книгой. За свое нетерпенье я искренне извиняюсь».

Публично извиниться за то, в чем ты не виноват, — это уже поступок. Извиниться таким образом — поступок вдвойне. Не находите?

Хотя, конечно, дети были как дети, хоть и без пагубного влияния мобильных телефонов. В 1909 году тульский губернатор посчитал, что за ними слишком мало контроля, и разослал начальницам женских гимназий циркуляр, вообще запрещающий воспитанницам посещать общественные увеселения, кроме организованных в стенах гимназий.

Причиной стали многократные случаи нелестного поведения гимназисток в театре и на других зрелищах: шумят, толпятся у сцены, восторгаясь мужчинами-исполнителями.

Происходит это даже в очень позднее время. Более того, возмущался губернатор, известны случаи, когда воспитанницы по отдельности публично подносили актерам подарки и уходили с ними за кулисы.

Ну, а закончим рассказ восхитительной историей, также поведанной Софьей Сытиной. История очень необычная, но не верить ей поводов нет.

«Была у нас замечательная ученица Архангельская, дочь бедного священника. Она поступила в гимназию 22 лет. Поднимался вопрос о ее великовозрастии, но ее необыкновенные способности, страстная жажда учиться, которая заставила ее преодолеть все препятствия и приготовиться в 4-й класс без всякой сторонней помощи, очаровали весь совет и побудили его принять Архангельскую в гимназию. Нечего и говорить, что учение ее пошло блестящим образом. Она никогда не получала за свои ответы меньше пяти. Легко, свободно, весело дошла она до 7-го класса, одолела новые языки и опередила всех своих подруг. Лично мне она доставляла такое удовольствие, что хотелось всегда продолжать с ней урок. Высокая, полная здоровья девочка, она всегда открыто и весело смотрела вперед, роскошно цвела среди своих подруг».

Потом она заявила, что хочет за один год сдать курсы седьмого и восьмого классов. Такого никогда не было. Собрался совет в полном составе. Зачитали прошение Архангельской. Все изумились.

— Такого случая еще не бывало!

— Да ведь и учениц таких вряд ли кто встречал. У нее необыкновенные способности, хватает все на лету.

Сошлись на том, что нужно получить разрешение из округа, и такое разрешение было получено.

«Занимаясь в восьмом классе, она ежемесячно сдавала зачеты по курсу 7-го класса, никогда не манкируя ими. Специальностью своей выбрала немецкий язык и только потому, что знала его слабее других предметов и хотела принудить себя поработать над ним с большим усилием. Попутно изучала она и английский язык».



Сокольская гимнастика.

Но это не конец истории! И даже то, что после окончания гимназии Архангельская поступила на медицинские курсы в Петербурге, тоже еще не финал!

«Прежде чем приняться за лекции, она отправилась отыскивать квартиру Ф. М. Достоевского. Простояв в нерешительности несколько минут у подъезда, позвонила. Добрейший Достоевский, человек всемирной славы, как психолог понял, что стучится к нему родная душа. Понял, что вошедшей незнакомке хочется проникнуть в смысл его творений. Что ее здоровую натуру интересуют больные субъекты его фантазии. Отложив в сторону занятия, Ф. М. проговорил с ней около двух часов. Учитель и ученица поняли друг друга. Знакомство их наладилось. Первый свой визит к Достоевскому восторженно и красиво описала мне в своем письме. Впоследствии начали появляться и рассказы Архангельской в „Вестнике Европы“ и других журналах».

Вот такие тут были удивительные ученики.

Фоторепортаж Алексея Пирязева с пожара в старинном здании — в галерее под материалом.