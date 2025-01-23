Психиатрическая больница Конджиам
Премьера:
23.01.2025
Режиссер:
Чон Бом Сик
Актеры:
Ви Ха Чжун, Пак Сон Хун, О А Ен, Пак Чи Хен, Мун Е Вон, Ю Чже Юн, Ли Сын Ук, Пак Чи А
Жанр:
Детективы, Ужасы
Продолжительноcть:
95 минут
Возрастные ограничения:
18+
После группового самоубийства 42 пациентов и исчезновения главврача 26 октября 1979 года психиатрическую больницу Конджиам закрыли. С тех пор это место притягивает любителей пощекотать нервы, и о нем ходят легенды — якобы здание населено призраками, и никому не удалось открыть дверь в зловещую комнату 402. Видеоблогер, ведущий шоу ужасов на YouTube, набирает команду отчаянных исследователей, чтобы именно 26 октября устроить прямой эфир из больницы, набрать миллион просмотров, добраться до комнаты 402 и открыть ее дверь любой ценой.
25 января, суббота
|
22:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:50
|Алмаз Синема
26 января, воскресенье
|
23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:50
|Алмаз Синема
27 января, понедельник
|
20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:50
|Алмаз Синема
28 января, вторник
|
20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:50
|Алмаз Синема
29 января, среда
|
20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:50
|Алмаз Синема
25 января, суббота
|Алмаз Синема
|
23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:50
26 января, воскресенье
|Алмаз Синема
|
23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:10
27 января, понедельник
|Алмаз Синема
|
23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:35
28 января, вторник
|Алмаз Синема
|
23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:35
29 января, среда
|Алмаз Синема
|
23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:35
16 - 24 января
29 января, среда 00:00
28 января, вторник 00:00
28 января, вторник 00:00
6 июля - 1 февраля 2024
11 декабря - 29 января 2024