Психиатрическая больница Конджиам

Премьера: 23.01.2025

Режиссер: Чон Бом Сик

Актеры: Ви Ха Чжун, Пак Сон Хун, О А Ен, Пак Чи Хен, Мун Е Вон, Ю Чже Юн, Ли Сын Ук, Пак Чи А

Жанр: Детективы, Ужасы

Продолжительноcть: 95 минут

Возрастные ограничения: 18+

После группового самоубийства 42 пациентов и исчезновения главврача 26 октября 1979 года психиатрическую больницу Конджиам закрыли. С тех пор это место притягивает любителей пощекотать нервы, и о нем ходят легенды — якобы здание населено призраками, и никому не удалось открыть дверь в зловещую комнату 402. Видеоблогер, ведущий шоу ужасов на YouTube, набирает команду отчаянных исследователей, чтобы именно 26 октября устроить прямой эфир из больницы, набрать миллион просмотров, добраться до комнаты 402 и открыть ее дверь любой ценой.