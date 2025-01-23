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Психиатрическая больница Конджиам

Психиатрическая больница Конджиам

Премьера:
23.01.2025
 
Режиссер:
Чон Бом Сик
  
Актеры:
Ви Ха Чжун, Пак Сон Хун, О А Ен, Пак Чи Хен, Мун Е Вон, Ю Чже Юн, Ли Сын Ук, Пак Чи А
  
Жанр:
Детективы, Ужасы
  
Продолжительноcть:
95 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

После группового самоубийства 42 пациентов и исчезновения главврача 26 октября 1979 года психиатрическую больницу Конджиам закрыли. С тех пор это место притягивает любителей пощекотать нервы, и о нем ходят легенды — якобы здание населено призраками, и никому не удалось открыть дверь в зловещую комнату 402. Видеоблогер, ведущий шоу ужасов на YouTube, набирает команду отчаянных исследователей, чтобы именно 26 октября устроить прямой эфир из больницы, набрать миллион просмотров, добраться до комнаты 402 и открыть ее дверь любой ценой.

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