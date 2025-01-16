Аларум
Премьера:
16.01.2025
Режиссер:
Майкл Полиш
Актеры:
Сильвестр Сталлоне, Скотт Иствуд, Уилла Фицджералд, Майк Колтер, Д.-У.Моффетт, Антон Наринский, Джоэл Коэн, Изис Валверди, Лесли Эмметт, Ла Монд Берд
Жанр:
Боевик, Триллер, Криминальный
Продолжительноcть:
95 минут
Возрастные ограничения:
18+
Два бывших секретных агента Джо и Лара, решившие уйти из ЦРУ, оказываются на острове, где проводят романтический отпуск. Они становятся свидетелями авиакатастрофы, на обломках которой обнаруживают флешку с секретной информацией. Забрав ее, Джо и Лара моментально становятся целью для всех спецслужб мира. По их следам ЦРУ отправляет самого хладнокровного агента — Честера, который должен во чтобы то ни стало убить предателей.
Сегодня
|
14:25
|Кинотеатр (Суворов)
|
15:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
20:35
|Кинотеатр (Суворов)
|
20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:20
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
22:15
|Алмаз Синема
Завтра
|
14:25
|Кинотеатр (Суворов)
|
15:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
20:35
|Кинотеатр (Суворов)
|
21:20
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
22:15
|Алмаз Синема
|
23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 января, суббота
|
14:25
|Кинотеатр (Суворов)
|
15:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
20:35
|Кинотеатр (Суворов)
|
20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:20
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
22:15
|Алмаз Синема
19 января, воскресенье
|
14:25
|Кинотеатр (Суворов)
|
15:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
20:35
|Кинотеатр (Суворов)
|
20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:20
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
22:15
|Алмаз Синема
20 января, понедельник
|
14:25
|Кинотеатр (Суворов)
|
15:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
20:35
|Кинотеатр (Суворов)
|
20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:20
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
22:15
|Алмаз Синема
21 января, вторник
|
14:25
|Кинотеатр (Суворов)
|
15:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
20:35
|Кинотеатр (Суворов)
|
20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:20
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
22:15
|Алмаз Синема
22 января, среда
|
14:25
|Кинотеатр (Суворов)
|
15:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
20:35
|Кинотеатр (Суворов)
|
21:20
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
22:15
|Алмаз Синема
|
23:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Алмаз Синема
|
22:15
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:25
20:35
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
15:00
21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:45
Завтра
|Алмаз Синема
|
22:15
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:25
20:35
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
15:00
21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
18 января, суббота
|Алмаз Синема
|
22:15
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:25
20:35
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
15:00
21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:45
19 января, воскресенье
|Алмаз Синема
|
22:15
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:25
20:35
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
15:00
21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:45
20 января, понедельник
|Алмаз Синема
|
22:15
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:25
20:35
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
15:00
21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:45
21 января, вторник
|Алмаз Синема
|
22:15
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:25
20:35
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
15:00
21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:45
22 января, среда
|Алмаз Синема
|
22:15
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:25
20:35
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
15:00
21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:20
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