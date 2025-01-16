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Аларум

Аларум

Премьера:
16.01.2025
 
Режиссер:
Майкл Полиш
  
Актеры:
Сильвестр Сталлоне, Скотт Иствуд, Уилла Фицджералд, Майк Колтер, Д.-У.Моффетт, Антон Наринский, Джоэл Коэн, Изис Валверди, Лесли Эмметт, Ла Монд Берд
  
Жанр:
Боевик, Триллер, Криминальный
  
Продолжительноcть:
95 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Два бывших секретных агента Джо и Лара, решившие уйти из ЦРУ, оказываются на острове, где проводят романтический отпуск. Они становятся свидетелями авиакатастрофы, на обломках которой обнаруживают флешку с секретной информацией. Забрав ее, Джо и Лара моментально становятся целью для всех спецслужб мира. По их следам ЦРУ отправляет самого хладнокровного агента — Честера, который должен во чтобы то ни стало убить предателей.

Сегодня
14:25
Кинотеатр (Суворов)
15:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:35
Кинотеатр (Суворов)
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
22:15
Алмаз Синема
Завтра
14:25
Кинотеатр (Суворов)
15:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:35
Кинотеатр (Суворов)
21:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
22:15
Алмаз Синема
23:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 января, суббота
14:25
Кинотеатр (Суворов)
15:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:35
Кинотеатр (Суворов)
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
22:15
Алмаз Синема
19 января, воскресенье
14:25
Кинотеатр (Суворов)
15:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:35
Кинотеатр (Суворов)
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
22:15
Алмаз Синема
20 января, понедельник
14:25
Кинотеатр (Суворов)
15:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:35
Кинотеатр (Суворов)
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
22:15
Алмаз Синема
21 января, вторник
14:25
Кинотеатр (Суворов)
15:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:35
Кинотеатр (Суворов)
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
22:15
Алмаз Синема
22 января, среда
14:25
Кинотеатр (Суворов)
15:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:35
Кинотеатр (Суворов)
21:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
22:15
Алмаз Синема
23:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
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Касса
Большое путешествие. Вокруг света
6 июля - 25 января 2024
Майский
Четыре четверти
16 - 22 января
Синема Стар
Школа магических зверей. Тайна Подземелья
1 октября - 18 января 2023
Майский
Елки-11
11 декабря - 22 января 2024
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Клаустрофобы. Хижина в лесу
14 - 22 января
Алмаз Синема
Финист. Первый богатырь
29 декабря - 22 января 2024
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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