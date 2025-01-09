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Заклятие. Новое поколение

Заклятие. Новое поколение

Премьера:
09.01.2025
 
Режиссер:
Гильермо Баррейра Перес
  
Актеры:
Сара Хименес, Анхела Арельяно, Лара Боэдо, Оти Мансано, Магдалена Брото, Мартина Перес, Хорхе Лукас, Эва Эдиго, Элена Гонсалес-Вальинас, Хуан Капилья
  
Жанр:
Ужасы
  
Продолжительноcть:
107 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

В надежде понять, что случилось с ее пропавшей матерью, Софи решается провести спиритический сеанс. Явившийся ей призрак матери подсказывает, что разгадку ее трагической смерти надо искать в закрытой школе для девочек, где она работала. Девушка отправляется в интернат и обнаруживает, что в этом заклятом месте не только пропадают люди, но и обитают призраки. Софи понимает, что поступление сюда было роковой ошибкой, но желание найти ответы оказывается сильнее страха за свою жизнь.

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