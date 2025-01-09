Заклятие. Новое поколение
Премьера:
09.01.2025
Режиссер:
Гильермо Баррейра Перес
Актеры:
Сара Хименес, Анхела Арельяно, Лара Боэдо, Оти Мансано, Магдалена Брото, Мартина Перес, Хорхе Лукас, Эва Эдиго, Элена Гонсалес-Вальинас, Хуан Капилья
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
107 минут
Возрастные ограничения:
18+
В надежде понять, что случилось с ее пропавшей матерью, Софи решается провести спиритический сеанс. Явившийся ей призрак матери подсказывает, что разгадку ее трагической смерти надо искать в закрытой школе для девочек, где она работала. Девушка отправляется в интернат и обнаруживает, что в этом заклятом месте не только пропадают люди, но и обитают призраки. Софи понимает, что поступление сюда было роковой ошибкой, но желание найти ответы оказывается сильнее страха за свою жизнь.
Сегодня
|
22:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 января, суббота
|
22:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:00
|Алмаз Синема
|
00:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 января, воскресенье
|
22:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:00
|Алмаз Синема
|
00:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 января, понедельник
|
22:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:00
|Алмаз Синема
14 января, вторник
|
22:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:00
|Алмаз Синема
15 января, среда
|
22:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:00
|Алмаз Синема
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:35
11 января, суббота
|Алмаз Синема
|
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:35
00:30
12 января, воскресенье
|Алмаз Синема
|
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:35
00:30
13 января, понедельник
|Алмаз Синема
|
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:35
14 января, вторник
|Алмаз Синема
|
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:35
15 января, среда
|Алмаз Синема
|
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:35
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