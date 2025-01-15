Тулячка Елена Пронина гримирует Хабенского и Кологривого

Фото из личного архива Елены Прониной.

Телешоу «Дом 2», сериалы «След» и «Метод» и многое другое. Елена Пронина уже 15 лет гримирует звезд телевидения и кино. О своей профессии Елена рассказала Myslo.

По образованию Елена — художник-живописец, окончила Тульский колледж искусств имени А. С. Даргомыжского. В 18 лет параллельно начала заниматься косметикой. Для ее распространения было необходимо демонстрировать продукцию, давать мастер-классы по макияжу. Очень скоро Елена поняла, что заказов на косметику у нее мало, а на макияж — очередь!

После колледжа Елена попробовала себя в разных профессиях — от официанта до менеджера транспортной компании в Москве. Но все это время она красила подружек, коллег. Ну а серьезно заниматься визажем стала, когда ушла в декрет.

— Параллельно я пошла на курсы парикмахеров, научилась стрижкам и укладкам, — рассказывает Елена. — Постоянно совершенствовала навыки, училась в Москве в разных школах. Бьюти-сфера не стоит на месте, все постоянно меняется. Как красились 15 лет назад и сейчас — совершенно разные истории. И если не будешь следить за трендами, рискуешь отстать.

Дорога на телевидение началась со школы в «Мосфильме», где обучали гриму, визажу, прическам.

В 2015 году благодаря случаю я начала работать на проекте «Дом 2». Была визажистом Натальи Варвиной. В качестве личного гримера ведущей «Дом 2. Остров любви» Юлии Ефременковой летала на Сейшелы. Это была прекрасная командировка — 25 дней в рекламе «Баунти» (смеётся). Из легендарных участников красила Олю Солнце, она приходила на встречу выпускников «Дома 2».

На проекте я работала с такими известными людьми, как Аскольд Запашный, Отар Кушанашвили, Елена Ханга, Карина Мишулина, Кирилл Туриченко. Они приходили в качестве экспертов и гостей. На этом проекте я проработала пять лет.

А потом Елена попала в легендарный детективный сериал «След», который идет по телевидению уже больше 15 лет.

— Я гримировала и постоянных персонажей, и эпизодников. Это криминальная история, поэтому приходилось делать пулевые и ножевые ранения, ожоги. Из живого человека с помощью грима делала труп. Все смотрится очень реалистично.

Самый сложный грим — сделать кровоподачу: когда в кадре человеку, например, перерезают горло. Силиконовая накладка должна быть очень хорошо приклеена, замаскирована, порез и струя крови — все должно быть синхронизировано. Это очень сложно, но для актеров абсолютно безопасно.

На простой грим уходит 20-30 минут, но бывает многочасовой пластический грим. Материалы, с которыми работают гримеры, — двухкомпонентный силикон, спиртовые краски (они не смываются и тонко ложатся, хорошо встраиваются в кожу), искусственная грим-кровь.

Помню, в одном проекте нужно было сделать грим, как будто мужчину подрал медведь. Я заходила на специальные сайты, смотрела, как это должно выглядеть, — потому что я за правду. А вот в жизни я страшное кино не смотрю — у меня слабые нервы (улыбается).

Елена работала в клипах, в рекламе, в КВН, в том числе с командой Тульской области «Сборная бывших».

В 2023 году работала гримером на проекте «Недетское кино» с Александром Головиным в главной роли, который как раз снимали в Туле. Сейчас несколько месяцев трудилась на большом проекте — третьем сезоне сериала «Метод» с Константином Хабенским.

— Бежевый плащ, неизменная кепка, борода — Родион Меглин верен себе, — рассказывает Елена. — Константин Хабенский — великолепный актер, так сказать, старой школы.

Работать с ним было для меня большой честью и удовольствием. Он профессионал с большой буквы, но в то же время очень скромный, интеллигентный человек. Старался никому не доставлять лишних хлопот в отличие от некоторых молодых звезд.

Он так поразил меня своей добротой и мудростью, что мне захотелось написать его портрет, где он в роли Меглина, и подарить ему. Я очень давно не рисовала, но справилась за три ночи. Хабенский принял благосклонно, сказал, что ему много дарили портретов и не на всех он себя узнает, а на моем узнал!

Одну из главных ролей в «Методе 3» сыграл Никита Кологривый, он тоже очень классный! Мы сначала переживали, помнили его скандальное амплуа. Но он оказался очень адекватным человеком. Киногрим для мужчин несложный: выравнивается тон кожи, поправляется прическа. Если по ходу сюжета с героем происходят изменения, например на лице появляются ссадины, синяки, мы их тоже делаем.

Гримеры работают в тесной связке с костюмерами, свои рекомендации дают режиссер и продюсеры. Еще на стадии подготовки к съемкам решается, какой будет образ у того или иного героя. После утверждения ему подбирается линейка костюмов, прическа, для женщин — макияж.



На конкурсе «Лучший гример школы Эстель Шайн» работа Елены Прониной «Сердце куклы» была отмечена специальным призом жюри.

— Я люблю разнообразие. С одной стороны у меня невесты, семейные фотосессии, корпоративы, а с другой — триллеры. Я очень счастлива, что в моей жизни появилось кино, мне без него было бы скучно. Ты чув­ствуешь себя частью большой команды, участвуешь в процессе.

Мечта Елены Прониной — поработать на какой-нибудь хорошей доброй сказке, такой как «Последний богатырь», «Бременские музыканты», «Летучий корабль».

— Пластический грим для сказочных персонажей настолько же сложен, насколько и интересен. В то же время — ничего кровожадного. Так что у меня все еще впереди!