22 января: «тающие» берёзки и история о том, как житель Дмитрова смог приручить дикого зверя

Доброе утро! Начинаем новый день, и не забываем читать только хорошие новости!

Наблюдаем за облаками. Сегодня в Туле пасмурная погода, а температура воздуха составит до -4 градусов.

Российский бренд Kaleydoskop представил коллекцию свечей, вдохновлённых красотой русской природы. Эти эстетичные изделия в форме берёзок поражают своей реалистичностью, благодаря тщательной ручной работе мастеров. Каждая свеча — это не просто источник света, а настоящий арт-объект, который привнесет в интерьер атмосферу уюта и гармонии.

Особое внимание привлекает воск, используемый для создания этих свечей. При плавлении он напоминает настоящую смолу, что добавляет дополнительный уровень реализма и может вызывать восторг у любителей необычных дизайнерских решений.

Непринужденно собираемся на работу и слушаем музыкальную композицию от британского джазового квинтета Ezra Collective «Footprints».

В подмосковном Дмитрове произошла забавная история, которая покорила сердца местных жителей и пользователей интернета. Один из горожан решил взять под свою "опеку" дикого лося, которого он ласково назвал Лехой.

На видео, опубликованном в социальных сетях, запечатлены умилительные моменты взаимодействия человека и животного. На них Леха, не проявляя страха, с удовольствием принимает угощение в виде капусты. Сам лось совсем юный: это заметно по его движениям, телосложению и относительно небольшим рогам.

Так же в Интернете люди стали активно обсуждают вопрос о том, можно ли кормить лосей капустой и нужно ли вообще подкармливать диких животных. А как считаете Вы?

Задумайтесь на мгновение о той кружке, из которой вы каждое утро наслаждаетесь кофе или чаем. Имеет ли она необычную форму, интересный рельеф или яркий рисунок? Если нет, то загляните в нашу фотоподборку, посвященную самым креативным и оригинальным кружкам!

А если вы счастливый обладатель такой посуды, обязательно поделитесь с нами в комментариях, как она выглядит и что в ней вам особенно нравится!

Веселого настроения!