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  5. 20 января: леденцы от кашля со вкусом куриного бульона и 13,5 часов игры в настольный теннис - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
20 января: леденцы от кашля со вкусом куриного бульона и 13,5 часов игры в настольный теннис

20 января: леденцы от кашля со вкусом куриного бульона и 13,5 часов игры в настольный теннис

Доброе утро! Понедельник – день тяжелый, но мы уже готовы зарядить вас позитивом и немного взбодрить Хорошими новостями. Поехали!

Все как всегда. Сегодня в Туле ожидается пасмурная погода, а воздух прогреется до +2 градусов.

В Великобритании на рынке сладостей появилось необычное предложение — леденцы от кашля со вкусом куриного бульона, выпущенные компанией Progresso. Эти оригинальные конфеты быстро завоевали популярность и были распроданы сразу после поступления в продажу. 

Создатели уверяют, что новинка не только помогает облегчить симптомы простуды, но и приносит удовольствие благодаря необычному вкусу. Каждая банка таких леденцов обойдется покупателям примерно в 260 рублей. 

Необычные леденцы вызвали бурю эмоций среди потребителей, и многие уже ждут следующей партии. Возможно, это начало новой тенденции в мире сладостей, где необычные вкусы соединяются с лечебными свойствами!

Сегодня заряжаемся на день вместе с The Subways - Rock & Roll Queen.

В Швеции был установлен новый мировой рекорд по продолжительности игры в настольный теннис. Матч длился невероятные 13 часов и 37 минут, что стало настоящим испытанием для его участников. 

Игроки были вынуждены оставаться на ногах на протяжении всей игры, что добавляло дополнительную сложность к уже напряженному процессу. Им было запрещено делать перерывы, что заставляло их перекусывать во время игры, продолжая монотонную передачу пасов. Участники не теряли бдительности и поддерживали разговоры, что помогало сохранить концентрацию и дух соревнования.

Теперь шведские спортсмены вошли в историю, продемонстрировав, что настольный теннис — это не только игра, но и настоящая проверка на выносливость и командный дух.

Погрузитесь в мир мечтаний о высокотехнологичном будущем в СССР! В нашей подборке собраны материалы из страниц популярного журнала «Техника — молодежи», которые иллюстрируют мечты советских людей о будущем.

Прогрессивного настроения!

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