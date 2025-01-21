С 2026 года в Тульской области вводится обязательная регистрация собак

Фото Myslo.

Процедура регистрации будет бесплатной, но обязательной для домашних животных.

С 1 января 2026 года в Тульской области вводится обязательная регистрация собак.

Каждому животному будет присвоен уникальный буквенно-цифровой номер, который внесут в специальный реестр Тульского объединения ветеринарии.

Регистрации подлежат все собаки, проживающие на территории региона. Щенки должны быть зарегистрированы не позднее трех месяцев со дня их рождения, а животные, ввезённые из других регионов или стран или просто приобретенные, — в течение двух недель после прибытия.

Процедура регистрации будет бесплатной для владельцев животных.