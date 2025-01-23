23 января: как картонные люди помогли восстановить здоровье рыбе и пельменное пиво

Доброе утро! Утро по традиции начинаем с чтения только самых хороших новостей. Поехали!

Снежоок. Сегодня в Туле ожидается пасмурная погода с небольшим снегом. Температура же составит до -4 градусов.

В Японии океанариум столкнулся с необычной проблемой: рыба-луна весом 28 килограммов впала в депрессию во время ремонта аквариума. Сотрудники заметили, что в отсутствие посетителей рыба стала выглядеть болезненно, перестала есть медуз и начала тереться о стекло, что вызывало серьезные опасения за ее здоровье.

В попытке улучшить состояние обитателя океанариума, сотрудники решили установить картонных фигурок, изображающих посетителей. И вот, уже на следующий день после появления "людей", рыба-луна начала проявлять активность и вернулась к своему привычному поведению.

Этот случай стал ярким примером того, как важна социальная среда для животных и как даже простые меры могут оказать значительное влияние на их благополучие.

Сегодня слушаем МакSим - Отпускаю.

В Санкт-Петербурге стартовало производство необычного пива, которое точно обещает удивить любителей кулинарных экспериментов. Новинка, получившая название «Пельмени с кетчунезом», сочетает в себе вкус традиционных русских пельменей с нотками кетчупа и майонеза.

Дегустаторы уже успели оценить этот оригинальный напиток и отмечают, что его вкус напоминает жидкие пельмени с ярко выраженным мясным послевкусием.

Пельменное пиво — это не только новинка на рынке, но и смелый шаг в сторону гастрономического кросс-формата, который может стать хитом среди кулинарных авантюристов. Ожидается, что этот продукт вызовет живой интерес и станет темой обсуждений на многих встречах и праздниках.

Проект «I Don’t Give a Seat», созданный Julien Potart, представляет собой архив дизайна сидений в автобусах, поездах и электричках. С 2014 года каждый желающий может поделиться фотографиями сидений из своего города. В этой фотоподборке представлены некоторые из них, которые демонстрируют оригинальность и разнообразие транспортных интерьеров.

Приятного настроения!