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Наш Антон Павлович Ч…

Наш Антон Павлович Ч…

Спектакль театра «Эрмитаж» «Наш Антон Павлович Ч…» — это новая экспериментальная работа труппы театра и молодых режиссеров Е. Королевой, Е. Сушкиной, А.Морозовой.

Театр предлагает свое прочтение рассказов А. П. Чехова («Драма», «Дачники», «Ночь на кладбище», «Жены артистов»).

В задачу режиссеров и актеров не входило представить свою интерпретацию произведений великого мастера короткого рассказа. Создатели спектакля постарались бережно донести до зрителя каждое слово, написанное автором. При этом атмосфера спектакля наполнена иногда иронией, иногда откровенным шутовством и буффонадой, иногда лирической грустью. Спектакль необычный и отчасти неожиданный, но одно можно сказать с уверенностью: интересно, нестандартно и как всегда очень талантливо!

Билеты 350 Р.

Где и когда?
Театральный дворик, антикафе
Театральный дворик, антикафе
Тула, пр. Ленина, 85, Ликёрка Лофт
Тел.:
16 февраля 2017, четверг
19:00
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18 февраля 2017, суббота
19:00
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