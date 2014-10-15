Спектакль театра «Эрмитаж» «Наш Антон Павлович Ч…» — это новая экспериментальная работа труппы театра и молодых режиссеров Е. Королевой, Е. Сушкиной, А.Морозовой.

Театр предлагает свое прочтение рассказов А. П. Чехова («Драма», «Дачники», «Ночь на кладбище», «Жены артистов»).

В задачу режиссеров и актеров не входило представить свою интерпретацию произведений великого мастера короткого рассказа. Создатели спектакля постарались бережно донести до зрителя каждое слово, написанное автором. При этом атмосфера спектакля наполнена иногда иронией, иногда откровенным шутовством и буффонадой, иногда лирической грустью. Спектакль необычный и отчасти неожиданный, но одно можно сказать с уверенностью: интересно, нестандартно и как всегда очень талантливо!

Билеты 350 Р.