Стрельцы, не позволяйте иллюзиям захватить вас! Раки, пора вносить в личную жизнь изменения!

Овен (21.03−20.04): Потребность сблизиться с другим человеком и исследовать новые грани взаимоотношений может войти в противоречие с желанием сохранить независимость. Конфронтация, соперничество на этой неделе создадут фон для тех контактов, где вы претендуете на лидерство. Действуйте решительнее в понедельник и вторник. Неожиданные аргументы в переговорах с партнерами пойдут на пользу делу. Но сбавьте обороты в четверг и не принимайте важных решений до конца недели.

Про деньги. Вам пригодится в работе чужой опыт, так что посоветуйтесь с коллегами, почитайте профильные сайты и чаты. Есть шанс обзавестись влиятельными друзьями и покровителями. В финансовом плане во второй половине недели могут возникнуть определенные затруднения.

Про любовь. Будьте искренни и доброжелательны, а если вы не в настроении, лучше спрячьтесь от всех, и появитесь, когда эмоции улягутся. Но не делитесь негативом с любимым человеком.

Про интим. Овны всю неделю будут смотреть на окружающих с ноткой превосходства, и есть отчего. Ведь вы с утра пораньше будете находить время, чтобы побаловать себя и супруга/супругу «сладким». А кто-то вместо этого будет смотреть телевизор, ссориться со своими благоверными или, чего доброго, над плитой скакать, готовя завтрак! Вот чудаки!

Благоприятные дни: 23, 29; неблагоприятные: 24.

Телец (21.04−21.05): Если у вас есть конкретные задачи на эту неделю, то приступайте к их реализации уже в понедельник. Не все пойдет по плану, но результаты порадуют. Покупки, посещение выставок и косметических салонов тоже хорошо приурочить к этой неделе. Среда подходит для важных переговоров или разговоров по душам с близким партнером. В выходные найдите для себя дела, которые помогут отвлечься от пока нерешаемых проблем. Лучше всего провести это время с близкими.

Про деньги. В понедельник возможны новые денежные поступления, но не слишком большие. Так что будьте осторожны в тратах. Щедрость — безусловно, недурное качество, но крайне несвоевременное. В выходные вообще лучше обходить магазины стороной.

Про любовь. Эта неделя отлично подходит для летних свиданий и приключений. Не сидите дома, общайтесь, встречайтесь, путешествуйте. Улыбайтесь миру и потенциальным возлюбленным.

Про интим. Выбирать себе партнера/партнершу вы будете исключительно «по одежке», а вовсе не по уму — то есть исходя лишь из внешней привлекательности. Конечно, при таком раскладе у вас резко повышается риск попасть впросак и поставить «не на ту лошадку». Однако шанс «попасть в яблочко» и насладиться выбором окажется для вас слишком заманчивым — вы не сможете его упустить!

Благоприятные дни: 24, 28; неблагоприятные: 23.

Близнецы (22.05−21.06): Понедельник создаст хороший посыл для решения важных вопросов на этой неделе. Появятся новые заманчивые идеи и планы. Но внимательно следите за ходом развития каждой ситуации. Партнеры могут проявлять нечестность, нарушать обязательства и договоренности. В четверг легко оказаться в тупиковой ситуации, но пока и не стоит делать выбор — через несколько дней все может решиться само собой. Субботу используйте для поездок и активного отдыха.

Про деньги. Вас ждет значительное улучшение финансового положения. Будут удачны деловые встречи и переговоры. Вы получите выгодное предложение. Появится возможность обрести новый источник доходов. Проявляя инициативу, вы добьетесь успеха в бизнесе, связанном с творчеством, и привлечете надежных партнеров.

Про любовь. Ваши отношения трогательны и романтичны, цените свое счастье. Устройте себе романтический ужин вдвоем, отправляйтесь в путешествие к морю. Вас просто магнитом влечет друг к другу, радуйтесь этому взаимному притяжению.

Про интим. Астрологический прогноз для всех представителей вашего знака неутешающий: работа поглотит вас настолько, что вы забудете даже о еде, не то что о сексе. Что ж, иногда нужно сделать прорыв в профессиональной деятельности, чтобы потом с сознанием выполненного долга предаваться плотским радостям. Так что не сетуйте на судьбу, а лучше выплескивайте свое либидо направленной струей — фонтаны, конечно, красивы, но малоэффективны...

Благоприятные дни: 27; неблагоприятные: 25.

Рак (22.06−22.07): Это лучшее время, чтобы внести улучшения в интерьер своего дома. В понедельник можно делать приобретения, приступать к реализации своих дизайнерских проектов или приглашать с этой целью специалистов. В личной жизни тоже намечаются позитивные перемены. Не уходите от откровенного разговора в среду. Он будет способствовать сближению, а романтические соблазны и парадоксы чувств разбудят ваш интерес к флирту и наполнят жизнь приятными впечатлениями.

Про деньги. Особых финансовых проблем на этой неделе не предвидится. Своевременным будет поиск нового источник дохода. В среду или четверг вам выпишут премию, вы явно на хорошем счету у начальства.

Про любовь. Пора вносить в свою личную жизнь изменения. Начните с себя и займитесь этим прямо здесь и сейчас. Вы можете встретить новую любовь, если не будете держаться за старое и изжившее себя.

Про интим. Самые острые ощущения Раков на этой неделе будут связаны с ласками нижних конечностей. Если вы давно не делали вашему драгоценному/драгоценной массаж пальцев ног — сейчас самое время. Очень сильные ощущения и небывалое возбуждение гарантировано. Особенно, если вы не будете торопиться...

Благоприятные дни: 23, 26; неблагоприятные: 25.

Лев (23.07−23.08): На этой неделе не распыляйте свои силы на второстепенные дела. Уже в понедельник неожиданная информация может направить ваше внимание на какое-то новое направление. Возможно, вам захочется пересмотреть вопросы партнерства. В первой половине недели неожиданные и эффектные решения подскажут вам сами партнеры. Но с четверга уже не стоит проявлять чрезмерную активность. Лучше занять позицию наблюдателя и больше времени уделить своим личным делам.

Про деньги. На работе вероятны перемены и новые задачи. Четверг — не самый удачный день для подписания деловых соглашений и для попыток кого-то обмануть. В воскресенье возможны удачные покупки.

Про любовь. Любимый человек поддержит вас в трудную минуту, только посвятите его в свои проблемы. Позвольте себе принять от него помощь. Это сделает вас ближе.

Про интим. Львы наверняка вскоре поплатятся за свое любопытство и тем паче, за свой острый язычок. Не исключена и весьма щекотливая ситуация, когда вы окажетесь должны кому-нибудь ночь любви за проигранный спор (или что-то в таком же духе). Но с другой стороны, почему бы вам и не попробовать заняться сексом исключительно из спортивного интереса? Вернее — вследствие неуемного спортивного интереса!

Благоприятные дни: 23; неблагоприятные: 28.

Дева (24.08−23.09): Сосредоточьте свое внимание на финансовых вопросах. Увеличиваются доходы, но могут возрасти и ваши расходы. Возьмите отпуск, если не успели отдохнуть раньше. Впереди много дел, а сейчас у вас есть возможность отвлечься от забот, снять напряжение, провести больше времени на природе. Неделя благоприятна для поездок, особенно, первая ее половина. С пятницы разговоры с близким человеком переводите в нейтральное русло, чтобы избежать возможных проблем.

Про деньги. Возможен успех в коммерческих операциях, связанных с недвижимостью, строительством и обустройством жилья. На работе, скорее всего, предстоит решать рутинные задачи, но отложить их на потом вряд ли получится.

Про любовь. Понедельник может оказаться переломным днем в ваших отношениях. Похоже, у вас накопились разногласия. Вторая половина недели будет полна романтическими встречами и новыми знакомствами.

Про интим. Не ждите поклонения своей особе, станьте на эти дни чем-то маленьким и подвижным. Превратитесь в... ящерку. Пусть на этот раз ваш супруг/супруга изумляются вашим умениям, проворству и изяществу в стремлении доставить удовольствие. Поверьте, он/она не останется неблагодарным!

Благоприятные дни: 24, 29; неблагоприятные: 23.

Весы (24.09−23.10): В первые два дня недели вам хорошо будут удаваться дела, где вы сможете проявить свои творческие способности. Посетите выставки, презентации, внесите какие-то модные элементы в свое жилое пространство. Со среды появятся проблемы, если вы не будете обращать внимание на сигналы, которые получаете заблаговременно. В личных отношениях к выходным могут накопиться претензии к партнеру. Сбавьте обороты и направьте свою энергию на достойные цели.

Про деньги. Материальная стабильность будет зависеть от ваших продуманных действий. В начале недели вам придется исправлять чужие ошибки и неточности в сфере финансов. Среда принесет новые денежные поступления, причем крупные.

Про любовь. Риск разногласий и непонимания друг друга остался позади. Эта неделя многообещающая для вашей пары. В среду возможно романтическое свидание, но самым удачным днем, пожалуй, станет пятница.

Про интим. В ближайшие дни для вашего бой-френда/подруги дела почти наверняка окажутся важнее, чем вы сами. Как бы вы не пытались затащить его/ее в альков — уговорами, капризничаньем или даже насильно — ничего из этого не выйдет. В лучшем случае он/она быстро сделает все то, что вы хотите — и снова унесется мыслями далеко-далеко.

Благоприятные дни: 29; неблагоприятные: 26.

Скорпион (24.10−22.11): Вас могут занимать вопросы престижа и доминирования, но пока лучше заняться собственным имиджем и сделать соответствующие приобретения. Для этих целей подходит первая половина недели. С четверга предстоит столкнуться с внешним или внутренним испытанием, когда перестанут работать некоторые привычные схемы отношений. Не торопитесь проявлять инициативу, но и не удерживайте то, чему вышел срок. На бытовом уровне хорошо избавляться от старых вещей.

Про деньги. В финансовой сфере вас ждет успех и дополнительная прибыль. Деловые встречи с давними партнерами заложат прочный фундамент для новых выгодных договоров. Только не проявляйте никакой поспешности и излишней оригинальности. В конце недели вероятны крупные денежные поступления.

Про любовь. Можно броситься в омут любви, если вы уверены в искренности вашего партнера. Похоже, вы уже нашли свою вторую половинку. Наслаждайтесь обществом друг друга.

Про интим. Скорпионы с брезгливым недоумением будут взирать на тех, кто осмелится предложить им «трепыханье в постели». Ибо вы совершенно не настроены на плотские удовольствие — только на воспарения духом, беседы под луной и разговоры о вечном. Ну что делать, придется терпеть.

Благоприятные дни: 23, 27; неблагоприятные: 25.

Стрелец (23.11−21.12): Ваши решения и их осуществления будут проходить на одном дыхании. Встречи, обсуждения новых направлений деятельности, работу с рекламой планируйте на первую половину недели. Потом придется переключиться на домашние дела. Эмоции во многом будут определять развитие событий. Лучше не усложнять и без того напряженную атмосферу, но найти способ оживить отношения. Поездки, встречи с друзьями можно планировать на субботу.

Про деньги. В финансовой сфере вас ждет успех и дополнительная прибыль. Деловые встречи с давними партнерами заложат прочный фундамент для новых выгодных договоров. Только не проявляйте никакой поспешности и излишней оригинальности. В конце недели вероятны крупные денежные поступления.

Про любовь. В начале недели нежелательно назначать свиданий, они могут закончиться разногласиями или ссорой. В субботу не позволяйте мечтам и иллюзиям полностью захватить вас, трезвый взгляд на ваши отношения будет совсем не лишним.

Про интим. Кто сказал, что если хочется секса, то нужно отказывать себе в желаниях, или ждать, пока мужчина/женщина сам предложит? Гоните прочь все сомнения, нечего долго ходить вокруг да около. На этой неделе вы имеете полное право первой предлагать заняться любовью — и пусть только попробуют отказаться!

Благоприятные дни: 26, 29; неблагоприятные: 24.

Козерог (22.12−20.01): Вам необходимо четко определить предстоящие задачи. Возможности расширяются, но пока для вас горит желтый сигнал светофора перед включением зеленого. Собирайте информацию, расширяйте связи и выполняйте рутинную часть работы. В четверг проявите мудрость и сдержанность в тех ситуациях, где позиции и интересы участников окажутся противоречивыми. Через несколько дней компромиссное решение найдется. В воскресенье полезна любая физическая нагрузка.

Про деньги. Ваше финансовое положение пока довольно скромно. А ведь вам нужно отложить на отпуск. Так что необходимо сосредоточиться и приложить максимум усилий, чтобы исправить ситуацию.

Про любовь. Поменяйте свой имидж, это прибавит вам привлекательности. На этой неделе вам удастся проявить себя с лучшей стороны и стать еще желаннее для вашего избранника.

Про интим. Козерогам следует больше внимания уделить поцелуям и разговорам на сексуальную тему. И вообще стимуляция зоны рта для них нынче — святое. Поэтому обязательно расскажите об этом вашему партнеру/партнерше, и пусть он/она не торопится переходить к активным действиям и ласкам других частей вашего тела. Проверьте, как долго вы способны целоваться — возможно, вы будете очень удивлены результатами.

Благоприятные дни: 25, 28; неблагоприятные: 27.

Водолей (21.01−19.02): В понедельник и вторник ваши фантазии могут оказаться не такими уж беспочвенными и приблизят вас к оригинальному решению. Переговоры, сделки старайтесь сразу оформлять и быстро продвигайте свои дела. Пока не стоит рассчитывать на снижение нагрузки, но впереди хорошие перспективы и ради них стоит потрудиться. В выходные постарайтесь побыть на природе. Открытое пространство, отсутствие суеты будут способствовать быстрому восстановлению сил.

Про деньги. В начале недели будьте осторожны, берегите свой кошелек и тщательно проверяйте достоверность поступающей информации. В четверг вероятны проверки и придирки со стороны начальства. Пятница — удачный день для покупок и серьезных приобретений.

Про любовь. В середине недели возможна интересная встреча с человеком, приятным во всех отношениях. Но не спешите раскрываться перед незнакомцем полностью, сначала присмотритесь к нему, а вдруг что-то заставит вас насторожиться.

Про интим. Удивительное чувство ритма и созвучность природному пульсу вселенной — таков королевский подарок звезд Водолеям. Постарайтесь использовать его по назначению — наилучшим вариантом станут совместные занятия танцами: клубными, ирландскими, латиноамериканскими, и, конечно, брачными. Ваша задача — максимально почувствовать ваши тела и так их сплести, чтобы соки перемешались друг с другом, и все набухшие бутоны приготовились распускаться.

Благоприятные дни: 28; неблагоприятные: 23.

Рыбы (20.02−20.03): В понедельник начинается благоприятный период, который продлится почти два месяца, и вы сможете решить ранее отложенные вопросы. Планируйте переговоры и другие важные мероприятия на среду. В четверг хорошо избавляться от вредных привычек или вещей, которые вышли из моды. Наведите порядок в своих шкафах, освободите место для новых приобретений. Вы можете испытывать сильное напряжение во второй половине недели. Старайтесь почаще делать перерывы в работе.

Про деньги. Финансовое положение стабилизируется, что будет способствовать появлению желания приобрести что-нибудь новое для себя или для дома. Среда — хороший день для собеседований, если вы задумали сменить работу. Неумеренность в развлечениях в выходные дни грозит подорвать семейный бюджет.

Про любовь. В середине недели могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, которые создадут проблемы в ваших взаимоотношениях с любимым человеком. Но большинство вопросов разрешатся уже в субботу.

Про интим. Рыбы могут свернуть горы и достать Луну с неба, если им пообещать выполнить их самое заветное желание. Но если их возлюбленные решат, что это желание связано с сексом, то они жестоко ошибаются. Сексом у Рыб на этой неделе даже не пахнет! С другой стороны, Рыбы могут отблагодарить вас чем-то не менее прекрасным. Так что подумайте, подумайте.

Благоприятные дни: 27; неблагоприятные: 25.