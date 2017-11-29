Косметика врага

В аэропорту случайно встречаются два человека, между ними возникает диалог, кажущийся поначалу пустой болтовней. Но постепенно взаимосвязь между ними становится все очевидней, разоблачения — все ужасней, пока, наконец, не наступает неожиданная для зрителей развязка.

Спектакль исследует темные закоулки человеческой души и до конца держит зал в напряжение.

Психологический триллер по повести Амели Нотомб.

Режиссер спектакля — Анна Терешина.

В спектакле заняты Вячеслав Федотов, Михаил Боганов, Мария Жучилина, Александр Райков.