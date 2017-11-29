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Косметика врага

Косметика врага

В аэропорту случайно встречаются два человека, между ними возникает диалог, кажущийся поначалу пустой болтовней. Но постепенно взаимосвязь между ними становится все очевидней, разоблачения — все ужасней, пока, наконец, не наступает неожиданная для зрителей развязка.

Спектакль исследует темные закоулки человеческой души и до конца держит зал в напряжение.

Психологический триллер по повести Амели Нотомб.

Режиссер спектакля — Анна Терешина.

В спектакле заняты Вячеслав Федотов, Михаил Боганов, Мария Жучилина, Александр Райков.

Где и когда?
Новый театр
Тула, пр. Ленина, 44
23 декабря 2017, суббота
19:00
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29 декабря 2017, пятница
19:00
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