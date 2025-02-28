Где в Туле самые вкусные блины

Масленичная неделя подходит к концу — успели поесть блинов? Если вы не в настроении готовить их самостоятельно, но хотите приобщиться к вкусному празднику, попробуйте блины в кафе!

Специально по такому случаю Myslo нашел пару мест, где подают отличные блинчики!

Myslo искал вкусные блины в:

Цена: 350 руб.

Вес: 170 г.

Время ожидания: 9 мин.

В «Очень вкусных» нам предлагают два вида блинов — с мясом и с творогом. Правда, вопреки пометке в меню, соус выбрать нельзя: в комплекте по умолчанию идет сметана.

Пахнут блинчики немного странно. Предположим, что всему виной заморозка. В этом кафе продают замороженные полуфабрикаты, так что мы не удивимся, если окажется, что и наше лакомство просто разогрели на электрогриле.

Хорошие блины из «магазинного» сегмента: рассыпчатый нежный творог, сладковатое тонкое тесто с хрустящей корочкой. Сметана тоже неплохая — густая и жирненькая, а что самое главное — ее много!

За запах и полуфабрикатное происхождение снимем балл. Блины из «Очень вкусных» получились на твердую четверку!

Оценка: 4 из 5 баллов.

Цена: 420 руб.

Вес: 240 г.

Время ожидания: 6 мин.

В меню totó есть только один вид блинов — с жюльеном. Разглядеть съестные кругляшки за горкой топингов нам удалось не сразу. Зато набирать ингредиенты на вилку очень удобно — не придется возиться с начинкой, которая так и норовит «убежать».

Сами блинчики суховатые и холодные — возможно, заготовка пролежала в холодильнике какое-то время. Даже если так, на вкус это мало повлияло: тесто осталось немного сладковатым, тонким и воздушным.

Сверху много нежной и сочной копченой курицы, сливочных шампиньонов и мелко натертого пармезана — к слову, далеко не плохого!

Блинчики в totó — модная и вполне удачная интерпретация традиционного кушанья.

Оценка: 5 из 5 баллов.

Цена: 560 руб.

Вес: 270 г.

Время ожидания: 11 мин.

Масленичный «спешл» предлагает пять видов блинов: классические, с креветкой, с лососем, с шоколадным кремом и с ростбифом. Мы выбрали последний вариант.

Подача нас немного разочаровала. Если в totó блины были хотя бы аккуратно сложены, то в WhatElse? их «поставили» пирамидками и засыпали ростбифом и грибами. Приходится резать блины абы как.

Тесто по структуре и на вкус идеальное: тонкое и немного жирное. Ростбиф мягкий, с насыщенным мясным вкусом, а вешенки приятно похрустывают на зубах.

Казалось бы, жуй и радуйся, что еще нужно? Но увы, все достоинства этого блюда перечеркивает кунжутный соус с зерновой горчицей. Эти ингредиенты заглушают лаконичность блюда ярким интенсивным вкусом — на наш субъективный взгляд, не самым приятным.

Оценка: 3 из 5 баллов.

Цена: 260 руб.

Вес: примерно 250 г.

Время ожидания: 5 мин.

Ради кафе с многообещающим названием «Блины» мы доехали до Комсомольского парка. Наши ожидания не оправдались прямо с порога: в заведении очень грязно. Из-за угла за кассу прошмыгнул мужчина в поварском кителе на голое тело и пробил нам заказ — из многообразия сытных и сладких блинов мы выбрали «Деревенский».

Заглянули за перегородку (нет, на базаре нос нам не оторвали!) и тоже не обрадовались: блинницы в застарелом масле, на полу кухни — мусор.

Скрепя сердце приняли гастрономический вызов — хуже, чем в кафе с Пирогова вряд ли будет.

Наши опасения подтвердились: блин подозрительно пах чем-то кислым. Внутри — немного подогретого в микроволновке обжаренного фарша, следы сыра и капелька дешевого кетчупа. На вкус «деревенское» угощение доверия не вызвало — доедать мы не стали.

Оценка: 1 из 5 баллов.

Цена: 190 руб.

Вес: примерно 220-250 г.

Время ожидания: 4 мин.

По конфигурации помещения и меню «Блинлайн Плюс» напоминает «Блины» из Комсомольского парка. Правда, здесь на кухне и в зале заметно чище.

Мы решили попробовать классический блинчик с ветчиной и сыром. Сказать о нем что-то плохое или положительное трудно: нормальное тесто, нормальная «магазинная» начинка. Съедите на выходе из парка и не расстроитесь! Крепкий середнячок.

Оценка: 3 из 5 баллов.

Самый дорогой блин — порция в ресторане WhatElse? (560 руб.).

Самый дешевый блин — «Блинлайн Плюс» (190 руб.).

Самый маленький блин — порция в кафе «Очень вкусные» (170 г).

Самый большой блин — порция в ресторане WhatElse? (270 г).

Самое маленькое время ожидания — «Блинлайн Плюс» (4 мин.).

Самый вкусный блин, по мнению редакции Myslo, — totó.