Где в Туле самые вкусные блины

Масленичная неделя подходит к концу — успели поесть блинов? Если вы не в настроении готовить их самостоятельно, но хотите приобщиться к вкусному празднику, попробуйте блины в кафе!
Специально по такому случаю Myslo нашел пару мест, где подают отличные блинчики!
Myslo искал вкусные блины в:
- кафе «Очень вкусные» (ул. Советская, 84),
- кофейне totó (ул. Советская, 56),
- ресторане WhatElse? (ул. Советская, 11/1),
- кафе «Блинлайн Плюс» (ул. Жаворонкова, 5/2),
- кафе «Блины» (ул. Октябрьская, 188-а).
Очень вкусные
Цена: 350 руб.
Вес: 170 г.
Время ожидания: 9 мин.
В «Очень вкусных» нам предлагают два вида блинов — с мясом и с творогом. Правда, вопреки пометке в меню, соус выбрать нельзя: в комплекте по умолчанию идет сметана.
Пахнут блинчики немного странно. Предположим, что всему виной заморозка. В этом кафе продают замороженные полуфабрикаты, так что мы не удивимся, если окажется, что и наше лакомство просто разогрели на электрогриле.
Хорошие блины из «магазинного» сегмента: рассыпчатый нежный творог, сладковатое тонкое тесто с хрустящей корочкой. Сметана тоже неплохая — густая и жирненькая, а что самое главное — ее много!
За запах и полуфабрикатное происхождение снимем балл. Блины из «Очень вкусных» получились на твердую четверку!
Оценка: 4 из 5 баллов.
totó
Цена: 420 руб.
Вес: 240 г.
Время ожидания: 6 мин.
В меню totó есть только один вид блинов — с жюльеном. Разглядеть съестные кругляшки за горкой топингов нам удалось не сразу. Зато набирать ингредиенты на вилку очень удобно — не придется возиться с начинкой, которая так и норовит «убежать».
Сами блинчики суховатые и холодные — возможно, заготовка пролежала в холодильнике какое-то время. Даже если так, на вкус это мало повлияло: тесто осталось немного сладковатым, тонким и воздушным.
Сверху много нежной и сочной копченой курицы, сливочных шампиньонов и мелко натертого пармезана — к слову, далеко не плохого!
Блинчики в totó — модная и вполне удачная интерпретация традиционного кушанья.
Оценка: 5 из 5 баллов.
WhatElse?
Цена: 560 руб.
Вес: 270 г.
Время ожидания: 11 мин.
Масленичный «спешл» предлагает пять видов блинов: классические, с креветкой, с лососем, с шоколадным кремом и с ростбифом. Мы выбрали последний вариант.
Подача нас немного разочаровала. Если в totó блины были хотя бы аккуратно сложены, то в WhatElse? их «поставили» пирамидками и засыпали ростбифом и грибами. Приходится резать блины абы как.
Тесто по структуре и на вкус идеальное: тонкое и немного жирное. Ростбиф мягкий, с насыщенным мясным вкусом, а вешенки приятно похрустывают на зубах.
Казалось бы, жуй и радуйся, что еще нужно? Но увы, все достоинства этого блюда перечеркивает кунжутный соус с зерновой горчицей. Эти ингредиенты заглушают лаконичность блюда ярким интенсивным вкусом — на наш субъективный взгляд, не самым приятным.
Оценка: 3 из 5 баллов.
Блины
Цена: 260 руб.
Вес: примерно 250 г.
Время ожидания: 5 мин.
Ради кафе с многообещающим названием «Блины» мы доехали до Комсомольского парка. Наши ожидания не оправдались прямо с порога: в заведении очень грязно. Из-за угла за кассу прошмыгнул мужчина в поварском кителе на голое тело и пробил нам заказ — из многообразия сытных и сладких блинов мы выбрали «Деревенский».
Заглянули за перегородку (нет, на базаре нос нам не оторвали!) и тоже не обрадовались: блинницы в застарелом масле, на полу кухни — мусор.
Скрепя сердце приняли гастрономический вызов — хуже, чем в кафе с Пирогова вряд ли будет.
Наши опасения подтвердились: блин подозрительно пах чем-то кислым. Внутри — немного подогретого в микроволновке обжаренного фарша, следы сыра и капелька дешевого кетчупа. На вкус «деревенское» угощение доверия не вызвало — доедать мы не стали.
Оценка: 1 из 5 баллов.
Блинлайн Плюс
Цена: 190 руб.
Вес: примерно 220-250 г.
Время ожидания: 4 мин.
По конфигурации помещения и меню «Блинлайн Плюс» напоминает «Блины» из Комсомольского парка. Правда, здесь на кухне и в зале заметно чище.
Мы решили попробовать классический блинчик с ветчиной и сыром. Сказать о нем что-то плохое или положительное трудно: нормальное тесто, нормальная «магазинная» начинка. Съедите на выходе из парка и не расстроитесь! Крепкий середнячок.
Оценка: 3 из 5 баллов.
Самый дорогой блин — порция в ресторане WhatElse? (560 руб.).
Самый дешевый блин — «Блинлайн Плюс» (190 руб.).
Самый маленький блин — порция в кафе «Очень вкусные» (170 г).
Самый большой блин — порция в ресторане WhatElse? (270 г).
Самое маленькое время ожидания — «Блинлайн Плюс» (4 мин.).
Самый вкусный блин, по мнению редакции Myslo, — totó.