Масленица в «Добродее»

2 марта в ремесленном дворе «Добродей» отметят Масленицу. Начало праздника — в 12.00. Обратите внимание, что на некоторые мероприятия необходимо купить билет.

У ворот гостей встретят яркие ростовые куклы и Петрушки, которые предложат присоединиться к всеобщему веселью и поучаствовать в квесте «В поисках Масленицы».

На игровой программе «Масленичные потехи» в течение всего дня можно будет посостязаться в метании валенка, в скоростных забегах с ухватами и масленичным колесом. В творческом пространстве «РемесЛофт» гости поучаствуют в деревянных играх на площадке «Ручеёк, гора, калач — докажи, что ты ловкач!».

В фольклорном театре «Булыжник» пройдет представление народных масленичных обычаев и традиций «Кому шутки, кому блин, а кому и Масленица». Зрители услышат масленичные песни в исполнении участниц народного фольклорного ансамбля «Дежа». Узнают, какими были праздничные потехи, на чём с гор катались, чем лошадей украшали, с чем любили есть главное праздничное блюдо — блины. Вход по билетам.

Изюминкой праздника станет шоу в Тульской кузне «Как кузнец и медведь в ремесле состязались». Гости увидят батл, в котором местному кузнецу предстоит помериться силой и ловкостью с лесным гостем — медведем.

В музейно-выставочном комплексе «Тульский резной наличник» можно будет послушать «Масленичные истории», узнать о традициях и обычаях народных гуляний, сделать символ праздника — куклу-масленичку.

В течение дня будет работать ярмарка, где гостей ждёт «Масленица-объедуха» с горячим чаем и сытными угощениями. Пройдут мастер-классы по росписи филимоновской игрушки, обработке дерева и металла. Богатырская застава проверит молодецкую удаль. Смельчаков привлекут сражения на мешках, шапочные бои, состязания на бревнах. Самых юных посетителей ждут особенные испытания на меткость и смекалку.

Также можно будет посетить гастролаб и побывать на новой тематической программе «Пастила или блины? На чьей стороне ты?». Какой вкус станет главным, решат гости на гастрономическом состязании. Посещение этой программы осуществляется по билетам.

Адрес: Тула, ул. 9 Мая, 1-а, б. Подробности на сайте ремесленного двора. 6+