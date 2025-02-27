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  5. 27 февраля: Китай тестирует инновационный эвакуатор и робот-пылесос на максималках - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
27 февраля: Китай тестирует инновационный эвакуатор и робот-пылесос на максималках

27 февраля: Китай тестирует инновационный эвакуатор и робот-пылесос на максималках

Доброе утро! Заряжаемся позитивом и читаем только хорошие новости. Поехали!

Рассматриваем облака. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а воздух опустится до -5 градусов днем.

В условиях стремительного роста городского населения и увеличения числа автомобилей, проблемы с парковкой становятся все более актуальными. Чтобы справиться с этой задачей, компания Shang Yi Technology представила уникальное решение — автономного робота-татами, способного эффективно перемещать автомобили в ограниченных пространствах.

Этот инновационный транспортировщик, названный "татами-эвакуатором", демонстрирует впечатляющие возможности. Он способен поднимать и перемещать автомобили весом до 3 тонн, что делает его идеальным помощником как для городских парковок, так и для сервисов эвакуации. Уникальная конструкция робота позволяет ему работать в условиях ограниченного пространства, где традиционные эвакуаторы могут столкнуться с трудностями.

Одной из ключевых особенностей нового устройства является его способность функционировать в мокрых условиях. Благодаря продуманному дизайну и современным технологиям, робот может уверенно маневрировать даже в самых сложных условиях.

Shang Yi Technology активно тестирует своего робота в различных сценариях, чтобы убедиться в его эффективности и безопасности. Ожидается, что успешные испытания приведут к массовому внедрению этого устройства в городскую инфраструктуру, что значительно упростит процесс эвакуации автомобилей и повысит общую безопасность на дорогах.

Сегодня просыпаемся под ритм Chelo - Cha Cha.

Недавний эксперимент одного зарубежного инженера-энтузиаста стал настоящим хитом среди пользователей интернета. Он взял обычный робот-пылесос и превратил его в настоящую гоночную машину, увеличив скорость до впечатляющих 50 км/ч и добавив аэродинамический спойлер.

Этот необычный подход к модификации бытовой техники привлек внимание не только любителей технологий, но и простых пользователей, которые были поражены тем, как можно использовать доступные устройства для создания чего-то совершенно нового. Инженер показал, что с помощью небольших доработок и креативного мышления можно значительно изменить функциональность привычных вещей.

В ходе своего эксперимента он заменил стандартный мотор на более мощный, что и позволило достичь такой высокой скорости. Аэродинамический спойлер, установленный на корпусе пылесоса, не только добавил ему стильный вид, но и улучшил устойчивость на высокой скорости. 

Фото и видеозапись испытаний модифицированного пылесоса быстро разошлась по социальным сетям, вызывая восторг и удивление у зрителей. Комментарии пользователей варьировались от восхищения до шуток о том, что теперь уборка дома может превратиться в настоящие гонки.

Встречайте новую коллекцию резиновых уточек Tubbz, вдохновленную миром доисторических динозавров!

Милого настроения!

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